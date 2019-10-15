فيديو مروع .. سيارة تقتحم مطعما عربيا وتدهس الزبائن

الدار البيضاء - الوكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة اقتحام سيارة لأحد مطاعم الوجبات السريعة بمدينة مراكش في المغرب، محدثة خسائر مادية فادحة.

ووقع الحادث في حي "كيليز" التجاري، حيث فقد سائق السيارة المخمور السيطرة على مركبته، مصيبا ستة أشخاص بجروح.

ووثقت كاميرا المطعم السيارة وهي تسير بسرعة كبيرة قبل أن تخترق الواجهة الأمامية وتصدم بكل عنف الزبائن الموجودين داخل وخارج المطعم.

وكان داخل السيارة ثلاثة أشخاص، ولاذ السائق بالفرار، إلا أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض عليه مع مرافقيه.