"فنية إدارة برنامج التعاون لتأسيس الشركات المبتكرة" تناقش معايير اختبار الابتكارات

مسقط - الرؤية

عقدت اللجنة الفنية لإدارة برنامج الابتكار في الكليات التقنية والمهنية اجتماعها الثالث بديوان عام الوزارة أمس برئاسة سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني، بهدف مناقشة خطط برامج التعاون لتأسيس الشركات المبتكرة مع الجهات الداعمة للبرنامج.

وتضمن الاجتماع تقديم عرض مرئي حول خطة العمل وآلية التنفيذ، ومناقشة برنامج تسريع الابتكار ومعايير اختبارات الابتكار التي تمَّ حصرها، وبحث مقترحات خطة عمل اللجنة وآلية التنفيذ، ومقترحات حماية الشركات المبتكرة.

ويشار إلى توقيع الوزارة مذكرة تعاون في يونيو الماضي مع الشركاء الاستراتيجيين مثل وزارة التجارة والصناعة وصندوق رفد والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغرفة تجارة وصناعة عُمان ومركز الابتكار الصناعي لدعم الابتكار وتمكين طلبة الكليات التقنية والمهنية من تأسيس شركات ناشئة.