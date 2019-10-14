الإثنين, 14 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"فنية إدارة برنامج التعاون لتأسيس الشركات المبتكرة" تناقش معايير اختبار الابتكارات

الإثنين 14 أكتوبر 2019 07:03 م بتوقيت مسقط

"فنية إدارة برنامج التعاون لتأسيس الشركات المبتكرة" تناقش معايير اختبار الابتكارات

مسقط - الرؤية

 

عقدت اللجنة الفنية لإدارة برنامج الابتكار في الكليات التقنية والمهنية اجتماعها الثالث بديوان عام الوزارة أمس برئاسة سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني، بهدف مناقشة خطط برامج التعاون لتأسيس الشركات المبتكرة مع الجهات الداعمة للبرنامج.

وتضمن الاجتماع تقديم عرض مرئي حول خطة العمل وآلية التنفيذ، ومناقشة برنامج تسريع الابتكار ومعايير اختبارات الابتكار التي تمَّ حصرها، وبحث مقترحات خطة عمل اللجنة وآلية التنفيذ، ومقترحات حماية الشركات المبتكرة.

ويشار إلى توقيع الوزارة مذكرة تعاون في يونيو الماضي مع الشركاء الاستراتيجيين مثل وزارة التجارة والصناعة وصندوق رفد والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغرفة تجارة وصناعة عُمان ومركز الابتكار الصناعي لدعم الابتكار وتمكين طلبة الكليات التقنية والمهنية من تأسيس شركات ناشئة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 مايو 2015

جامعة ظفار تنظم ورشة ريادة الأعمال وهندسةالعمليّات المبتكرة في إدارة الشركات

المزيد

30 أبريل 2017

بلدية صحار تناقش معايير إدارة ونقل مخلفات البناء

المزيد

20 سبتمبر 2015

برنامج للتدريب على معايير إدارة الجودة الشاملة والتدقيق الداخلي في الميدان التربوي

المزيد

07 أكتوبر 2019

"القوى العاملة" تناقش مع الجهات الداعمة خطط برامج التعاون لتأسيس شركات مبتكرة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

20 شركة محلية وعالمية تستعرض أحدث منتجاتها في معرض الغذاء والضيافة

الاقتصاد - محلي

"الإحصاء والمعلومات": تباين متوسط دخل الأسر العُمانية بين الحضر والقرى.. ومسقط في الصدارة

المحليات - أخبار

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية من بينها تعديلات وزارية وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"محاكاة سقوط طائرة في البحر" بالعذيبة.. الأربعاء

المحليات - أخبار

وزير الخدمة المدنية يفتتح برنامج «المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة»

المحليات - أخبار

202 ألف و423 عمانيا مسجلون بصناديق تقاعد القطاع العام

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

ضبط عدد من منتهكي الحياة البرية بمحمية السرين الطبيعية

المحليات - أخبار

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة