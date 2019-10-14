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نتائج أولية تظهر فوز قيس سعيد برئاسة تونس

الإثنين 14 أكتوبر 2019 12:28 ص بتوقيت مسقط

نتائج أولية تظهر فوز قيس سعيد برئاسة تونس

تونس- رويترز

 قال التلفزيون الرسمي في تونس إن شركة سيجما لاستطلاعات الرأي أظهرت فوز المرشح قيس سعيد بنتيجة كاسحة بلغت 76.9 في المئة بجولة الإعادة لانتخابات الرئاسة يوم الأحد. 

وحصل منافسه قطب الإعلام نبيل القروي على 23.1 بالمئة وفقا لأرقام الشركة.

 

 

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