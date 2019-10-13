أريد أن أكتب كلمات بلا قلب

تامر الهلالي | مصر

من قال إن العالم له قلب

و من قال إن الشعراء عليهم أن يكونوا

الأكبر قلوباً

والأطيب أرواحاً

أريد الآن أن أكتب كلمات بلا قلب

أن أكتب قصائد مثل النقود المعدنية

أو الجنيهات الذهبية

أو رماد البارود

علي أن أحاكي لغة من يحكمون هذا الكون

ربما بعد أن أفرغ من الكتابة

يتعرى رأس هذا العالم أمامي

عندما يشعر أنني لست غريباً

و أستحق أن أكون من أهل الثقة

ربما تتحول بعدها الكلمات إلى رصاصات

أفجر بها كل هذا الشر

ثم أرتاح قليلاً

أستعيد شاعريتي القديمة

ثم أكتب من جديد

عن كيف يمكن للحب أن يغير هذا الكون.