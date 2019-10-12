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نشر قوات أمريكية ومعدات عسكرية إضافية بالسعودية

السبت 12 أكتوبر 2019 12:49 م بتوقيت مسقط

نشر قوات أمريكية ومعدات عسكرية إضافية بالسعودية

عواصم - الوكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت أن بلاده تنشر قوات إضافية للمساعدة في ردع العدوان الإيراني.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، قال بومبيو إن "الولايات المتحدة تنشر قوات إضافية ومعدات عسكرية لتعزيز قدراتها الدفاعية والمساعدة في ردع العدوان الإيراني"، حسب قوله.

 وأضاف: "يجب على النظام الإيراني أن يغير سلوكه جذريا ويتصرف كدولة طبيعية، أو أن يترك اقتصاده ينهار".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أكدت أمس الجمعة، نشر 3 الآف جنديا إضافيا في المملكة العربية السعودية في إطار رد الفعل على قصف المنشآت النفطية في 14 سبتمبرالماضي.

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع جوناثان هوفمان: "بناء على طلب من القيادة المركزية الأمريكية، أذن وزير الدفاع الأمريكي مارك إيسبر بنشر قوات أمريكية إضافية ومعدات أخرى في المملكة العربية السعودية: سربان من المقاتلات، وجناح جوي واحد ، ونظام واحد "ثاد"".

هذا وتصاعد التوتر في منطقة الخليج خاصة في ظل توتر العلاقات الأمريكية الإيرانية، وكذلك مهاجمة جماعة "أنصار الله" لمنشآت نفطية وإمدادات للطاقة تابعة لشركة "أرامكو" العملاقة في المملكة العربية السعودية.

 

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