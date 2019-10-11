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جريمة مروعة بالسعودية أبطالها وافدون

الجمعة 11 أكتوبر 2019 01:13 م بتوقيت مسقط

جريمة مروعة بالسعودية أبطالها وافدون

 

الرياض - الوكالات

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة المدينة المنورة، بالسعودية، من القبض على مقيمَين قتـلا رجلاً من بني جلدتهما غدراً وحاول أحدهما الهرب من المملكة.

ووفقا لصحيفة سبق، كان أحد الجانيين قد رمى جثـة القتيل في وادٍ بطريق ينبع بعدما أخفاها مع سيارته مدة من الزمن في منطقة جبلية إثر استيلائه مع شريكه على مبالغ مالية كانت بحوزة المجني عليه.

وكان الجانيان قد اتفقا على أن يطلب أحدهما من المجني عليه أن يوصله بسيارته من المدينة المنورة إلى قرية الجديدة في محافظة العلا بعدما باع المجني عليه في سوق "الحلَقة" في المدينة تموراً من المزرعة التي يعمل بها وحمَل الأموال معه في السيارة.

وبعدما ركب أحد الجانيين مع المجني عليه وتبعهما الآخر بسيارته، وأثناء الطريق أقنع الجاني الضحية بالتوقف على جانب الطريق ووجه له عدة ضربات بحجر حتى فارق الحياة.

وبعد فترة من ارتكاب الجريمة وتغيب المجني عليه عن كفيله عُثر على السيارة في منطقة سكنية داخل المدينة المنورة وعليها آثار دمـاء، فبدأت تحقيقات الشرطة التي توصلت إلى الجانيين.

وألقي القبض على أحد الجانيين قبل مغادرته للمملكة بساعات؛ إذ استخرج تأشيرة خروج نهائي للهرب من المملكة، وأحيل مع شريكه إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.

 

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