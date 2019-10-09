الأربعاء, 09 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
33 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

بالتعاون مع وزارة النفط والغاز

الفطيسي يرعى انطلاق مناقشات مؤتمر عُمان الأول للهيدروجين في "جيوتك"

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 05:54 م بتوقيت مسقط

الفطيسي يرعى انطلاق مناقشات مؤتمر عُمان الأول للهيدروجين في "جيوتك"

 

 

الرؤية - وليد الخفيف

رَعَى مَعَالي الدُّكتور أحمد بن مُحمَّد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات، أمس، فعاليات مؤتمر عُمان الأول للهيدروجين، الذي نظمته الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان بالتعاون مع وزارة النفط والغاز.

ويهدفُ المؤتمر -الذي شهد حضورا رسميا كثيفا من كبار المسؤولين والخبراء في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين والنفط والغاز من السلطنة ومن خارجها، إلى جانب المهتمين بهذا الشأن؛ بهدف استعراض فرص التحول العالمي للطاقة الخضراء الهيدروجينية المنتجة من الطاقات المتجددة في السلطنة كخيار أساسي لتنويع الاقتصاد الوطني.

وناقشَ الخبراءُ إمكانات الهيدروجين الأخضر كحاملة طاقة جديدة للسلطنة؛ حيث يجري تنظيم المؤتمر من قبل "مبادرة عمان الهيدروجينية" التي أطلقتها الجامعة الألمانية والشركة الألمانية آي.جي رايز هيدروجين. وترتكز المبادرة على تطوير صناعات الهيدروجين في السلطنة، إلى جانب تطوير وتسهيل الكفاءات التكنولوجية والأكاديمية بما في ذلك البحث في جميع مجالات الاقتصاد الهيدروجيني.

وركَّز المؤتمر على توظيف إمكانات الهيدروجين الأخضر في دعم المستقبل الاقتصادي للسلطنة، وآليات إنتاجها وتخزينها وتوزيعها وتطبيقاتها؛ حيث من المتوقع أنْ يزداد الطلب العالمي على الهيدروجين في المستقبل.

وقال البروفيسور مايكل موديغيل رئيس الجامعة الألمانية، إنها مبادرة مشتركة للطاقة المتجددة لاستكشاف ومناقشة إمكانات إنتاج وتطوير وتشغيل وتصدير الهيدروجين والتقنيات ذات الصلة في عُمان. وهدفنا الرئيسي مناقشة تحول الهيدروجين لمزيد من الاستكشاف في ورش العمل المستقبلية. ودعونا عددا من كبار المسؤولين والخبراء في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين والنفط والغاز.

وأوضح أن الهيدروجين الأخضر -الذي يتم إنتاجه بواسطة طاقات متجددة، مثل الشمس والرياح- يعد أحد أكثر الناقلات البديلة الواعدة للطاقات المتجددة لنظام اقتصادي خالٍ من ثاني أكسيد الكربون في المستقبل، وبدون ذلك، تكون المهمة العالمية المتمثلة في تحقيق انتقال الطاقة نحو الطاقات المتجددة صعبة للغاية أو حتى مستحيلة، ولمناقشة إمكانات "تكنولوجيا تغيير اللعبة" هذه في عُمان، تمت دعوة ممثلي الحكومات المحلية والدولية وخبراء الصناعة والعلماء للتحدث في المؤتمر الذي يعرض اتجاهات وتطورات وإستراتيجيات الهيدروجين الدولية الحديثة. ويتشارك ممثلون عن وزارات الاقتصاد في اليابان وألمانيا واثنان من الدول الرائدة في تكنولوجيا الهيدروجين. وتوفر هذه الاتجاهات والطلب المتزايد على الهيدروجين في جميع أنحاء العالم فرصًا كبيرة للتصدير كحاملة طاقة مهمة.

وأضاف أنَّ بإمكان السلطنة أن تبرز بخبرتها في مجال الطاقة ومزايا التكلفة المتميزة في إنتاج الطاقات المتجددة والهيدروجين كلاعب رئيس في هذه الصناعة القادمة. لهذا؛ ستقدم مبادرة عمان الهيدروجينية نتائج البحوث الأولية ومقترحات للعمل كجزء من إجراءات مبادرة الهيدروجين، كما تخطط الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان "جيوتك" لإنشاء مركز "الكفاءة" للهيدروجين ومواصلة بناء وتشغيل أول محطة تجريبية للهيدروجين في الحرم الجامعي، ورفع مستوى الوعي العام حول إمكانات الهيدروجين الأخضر كشركة نقل الطاقة والمواد الأولية الصناعية للعديد من فرص الأعمال الصناعية الجديدة في السلطنة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 ديسمبر 2017

شهاب بن طارق يرعى انطلاق مؤتمر عمان للموانئ.. 15 يناير

المزيد

28 سبتمبر 2015

الحارثي يرعى مؤتمر عمان الأول لأعمال البروتوكول والدبلوماسية.. 26 أكتوبر المقبل

المزيد

17 أبريل 2016

أمين عام وزارة الخارجية يرعى انطلاق "مؤتمر عمان الرياضي 2016".. غدا

المزيد

06 سبتمبر 2015

السعيدي يرعى غدا انطلاق مؤتمر عمان للصحة 2015 بمشاركات محلية ودولية واسعة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة الأولى عالميا في "الخلو من وقوع الإرهاب"

المحليات - أخبار

السفيرة الصينية: الاكتشاف النفطي الجديد لن يؤثر على مستوى طلبنا للنفط العماني

الاقتصاد - محلي

السلطنة تقترح إنشاء مرصد خليجي لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لإدماج تكنولوجيا المعلومات في التعليم

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

3 جلسات نقاشية حول أنواع التمويل والهيكلة البديلة في ختام أعمال "شراكات عمان"

الاقتصاد - محلي

السلطنة توقع مذكرة تفاهم مع كوريا في مجال التعاون العسكري

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تدشين منصة إلكترونية وطنية لتنظيم خدمات النقل.. والمرحلة الأولى مطلع ديسمبر

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

عمان - مراسيم سلطانية

شاهد.. فيديو لتعنيف طفل سعودي يثير موجة غضب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2019 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

ضبط عدد من منتهكي الحياة البرية بمحمية السرين الطبيعية

المحليات - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة