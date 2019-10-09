لندن تستعد لإنهاء مفاوضات "بريكست" هذا الأسبوع

لندن - رويترز

قالتْ مجلة "سبكتيتور" -نقلا عن مصدر في داوننج ستريت- إنَّ الحكومة البريطانية تستعد لإنهاء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي (بركسيت) هذا الأسبوع.

وذكرتْ المجلة أنَّ رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكر لا يريد التحدث، وأضافت أنَّ من غير المرجح أن يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ لدفع الاتحاد الأوروبي لبحث العرض البريطاني قبل أن تبدي أيرلندا استعدادا للتفاوض.

ونسبتْ المجلة إلى المصدر قوله: "قلة قليلة في باريس وبرلين تبدي استعدادا لبحث عرضنا، لكن ميركل وماكرون لن يحثا بارنييه (كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي) على فعل ذلك، ما لم تقل أيرلندا إنها تريد التفاوض".