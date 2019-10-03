بالفيديو.. أغنى رجل في العالم يشارك في وضع نصب تذكاري لخاشقجي أمام القنصلية السعودية باسطنبول

اسطنبول - الوكالات

شارك اليوم مؤسس شركة "أمازون" ومالك صحيفة "واشنطن بوست"، الملياردير جيف بيزوس، في فعالية افتتاح نصب تذكاري للصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، أمام القنصلية السعودية باسطنبول.

وحضر الفعالية مئات الناشطين والصحفيين العرب والأجانب، من بينهم بيزوس والمدير التنفيذي لصحيفته، فريد ريان.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت ترحما على روح خاشقجي، عرض بعدها فيلم قصير عن حياة الصحفي السعودي وشهادات أصدقائه عنه، وكلماته الأخيرة في المقابلات التي أجراها.

بدورها، قالت خطيبة خاشقجي، خديجة جنغيز، في كلمتها بهذه المناسبة: "كان صديقي العزيز وحب حياتي، ولا زلت أحبه وأذكر ماذا قال وكيف كان يستمع لي، في حياته كان يبحث عن الظروف الأفضل لمواطنيه، ويدعو للحرية".

وأضافت: "كنت انتظر هنا قبل عام، حبيبة تنتظر خطيبها، وتريد الذهاب لتناول الطعام معه لاحقا، والإعداد للزواج، أريد أن أعرف ماذا حصل بجسد جمال خاشقجي، وما هي مجرى التحقيقات التي جرت حتى الآن مع مرتكبي الجريمة".