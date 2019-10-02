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رئيس البرلمان الإيراني يرحب برغبة ولي عهد السعودية في الحوار

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 11:55 ص بتوقيت مسقط

رئيس البرلمان الإيراني يرحب برغبة ولي عهد السعودية في الحوار

 

دبي -رويترز

قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إنه يرحب بما نقل عن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان من رغبة في حل القضايا مع إيران بالحوار.

وكان ولي العهد السعودي قد قال إنه يفضل الحل السياسي على الحل العسكري فيما يتعلق بالقضايا مع إيران وذلك في حديث أدلى به لبرنامج (60 دقيقة) على شبكة سي.بي.إس التلفزيونية يوم الأحد.

ونقلت قناة الجزيرة التلفزيونية عن لاريجاني قوله ”نرحب بما نقل عن محمد بن سلمان بأنه يريد حل الخلافات عبر الحوار... أبوابنا مفتوحة للسعودية ونرحب بحل الخلافات عبر الحوار مع طهران.

 

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