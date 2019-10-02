السعودية : ما ذكرته إيران عن إرسال الرياض رسائل لروحاني "أمر غير دقيق"

القاهرة -رويترز

ذكر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن إعلان إيران عن إرسال المملكة رسائل لرئيسها حسن روحاني من خلال دول أخرى ”أمر غير دقيق“.

وتلقي السعودية بالمسؤولية على إيران في هجوم استهدف اثنتين من منشآتها النفطية في 14 سبتمبر أيلول، وهو اتهام تنفيه طهران. وذكر متحدث حكومي إيراني يوم الاثنين أن السعودية بعثت برسائل إلى الرئيس الإيراني عبر زعماء دول أخرى، لكنه لم يحدد محتواها.

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وقال الجبير على تويتر في وقت متأخر من الليلة الماضية ”ما ذكره متحدث النظام الإيراني من أن المملكة أرسلت رسائل للنظام الإيراني هو أمر غير دقيق“.

وأضاف ”ما حدث هو أن دولا شقيقة سعت للتهدئة، وأبلغناهم بأن موقف المملكة يسعى دائما للأمن والاستقرار في المنطقة“.

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وكان ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان حذر في مقابلة تلفزيونية بثت يوم الأحد من أن أسعار النفط قد ترتفع ”إلى مستويات كبيرة لم نرها في حياتنا“ إذا لم يتوحد العالم لردع إيران، لكنه عبر عن تفضيله للحل السياسي على العسكري.

وقال الجبير ”كما أبلغناهم بأن التهدئة يجب أن تأتي من الطرف الذي يقوم بالتصعيد ونشر الفوضى عبر أعماله العدائية في المنطقة.

وأضاف ”ونقلنا لهم موقفنا تجاه النظام الإيراني الذي نعلنه دائما، وبشكل واضح في كل المحافل، وآخرها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة