الأربعاء, 02 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

السعودية : ما ذكرته إيران عن إرسال الرياض رسائل لروحاني "أمر غير دقيق"

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 11:54 ص بتوقيت مسقط

السعودية : ما ذكرته إيران عن إرسال الرياض رسائل لروحاني "أمر غير دقيق"

القاهرة -رويترز

ذكر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن إعلان إيران عن إرسال المملكة رسائل لرئيسها حسن روحاني من خلال دول أخرى ”أمر غير دقيق“.

وتلقي السعودية بالمسؤولية على إيران في هجوم استهدف اثنتين من منشآتها النفطية في 14 سبتمبر أيلول، وهو اتهام تنفيه طهران. وذكر متحدث حكومي إيراني يوم الاثنين أن السعودية بعثت برسائل إلى الرئيس الإيراني عبر زعماء دول أخرى، لكنه لم يحدد محتواها.

إعلان.

وقال الجبير على تويتر في وقت متأخر من الليلة الماضية ”ما ذكره متحدث النظام الإيراني من أن المملكة أرسلت رسائل للنظام الإيراني هو أمر غير دقيق“.

وأضاف ”ما حدث هو أن دولا شقيقة سعت للتهدئة، وأبلغناهم بأن موقف المملكة يسعى دائما للأمن والاستقرار في المنطقة“.

إعلان

وكان ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان حذر في مقابلة تلفزيونية بثت يوم الأحد من أن أسعار النفط قد ترتفع ”إلى مستويات كبيرة لم نرها في حياتناإذا لم يتوحد العالم لردع إيران، لكنه عبر عن تفضيله للحل السياسي على العسكري.

وقال الجبير ”كما أبلغناهم بأن التهدئة يجب أن تأتي من الطرف الذي يقوم بالتصعيد ونشر الفوضى عبر أعماله العدائية في المنطقة.

وأضاف ونقلنا لهم موقفنا تجاه النظام الإيراني الذي نعلنه دائما، وبشكل واضح في كل المحافل، وآخرها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

20 أبريل 2016

أوباما في السعودية غدا لطمأنة "الخليج" بشأن إيران.. ومطالب أمريكية بمراجعة قانون إدانة الرياض

المزيد

22 مايو 2017

رسائل ترامب من الرياض المبطَّنة الواضحة!!

المزيد

26 يوليو 2018

تعليق إرسال شحنات النفط السعودية عبر باب المندب

المزيد

20 يوليو 2019

بحث آلية إرسال قوات أمريكية إلى السعودية بعد موافقة الملك سلمان

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

لأول مرة بالسلطنة.. أطباء المستشفى السلطاني ينجحون في زراعة مثبط لرجفان القلب تحت الجلد

المحليات - أخبار

مسقط تستضيف اجتماع رؤساء "التقاعد والتأمينات" لمناقشة أوضاع نحو 38 ألف مواطن خليجي

الاقتصاد - محلي

إحالة 2022 موظفا عمانيا للتقاعد خلال عامين.. و594 خبيرا ومستشارا يعملون بـ"الخدمة المدنية"

الاقتصاد - محلي

"سندان" توقع اتفاقية لتنفيذ أعمال توسعية استجابة للطلب المتزايد من قبل المستثمرين

الاقتصاد - محلي

الاحتفال بوضع حجر أساس مشروع إنشاء مركز التوحد للأطفال في صلالة

الاقتصاد - محلي

حقيقة انتشار "إنفلونزا الخنازير" بمستشفى السلطان قابوس في صلالة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

محمد بن سلمان يقر: أتحملُ المسؤولية الكاملة عن مقتل جمال خاشقجي

دولي - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

بالفيديو .. أسر عدد كبير من العسكريين السعوديين في نجران

دولي - أخبار

إعلان أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2019 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

10.95 مليار ريال إيرادات فعلية للسلطنة في 2018.. والإنفاق 13.6 مليار

الاقتصاد - محلي

ذعر في مطار دبي إثر الاشتباه في طائرة مسيرة

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة