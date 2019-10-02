عبـــق الوفــــاء

إبراهيم الهمداني| اليمن
برق أضاء محبة وودادا
وأطل من عبق الوفاء فنادى
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يا روح أسرار المشيئة جنة
كوني... فبوحك عانق الصمادا
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في نبض جرح الماء أينع فجره
والمعصرات بفيضه تتهادى
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كم يا احتراق الحرف حزناً مترفاً
يكفي لتبلغ في المسير مرادا
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قف يا جنون الليل.. محض خيانة
في مقلتيك تغازل الأحقادا
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شربت نجومك في كوؤس خداعها
زيفاً.. وعربد كذبها وتمادى
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يا ليل كم مخزون من أثملتهم؟
هل قلت أعجبني؟! كفاك عنادا
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مخزونهم قد كان سوط مذلة
أعلى المذلة قد شهقت حدادا
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فجر الكرامة أورقت آياته
نصراً رأت فيه الحياة بلادا
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كم أزهر الصماد في أبطاله
فخراً وأثمر عزة وجهادا
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بشذى خطاه الأرض فاحت نخوة
وحضوره كم وحَّد الأضدادا
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كانت ذيول الليل حول تهامة
تعوي جموعاً أو تهرّ فرادى
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رفعت قوى الطاغوت راية كفرها
علناً تشرعن في الورى الإلحادا
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شربت نجيع طفولة منسية
والريح تنسج للدمار حصادا
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جعلت من الإجرام نهج توحشٍ
سيناً يراقص.. كي يُقطِّع صادا
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كانت وكان الموت ينفث رعبه
ويسيل فوق تهامة إرعادا
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وتهامة الصماد في صمادها
رأت انتصاراً مشرقاً أعيادا
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إذ قال كن يا بحر هول جحيمهم
يا أرض كوني للرجال عمادا
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إيماننا بالله ذاك سلاحنا
وكفى بربك عدة وعتادا
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عنه البنادق في مسيرة عزها
نقشته مجداً.. خطها استعدادا
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قالت هنا دمه - تعطر ذكره -
هزم الطغاة وسطر الأمجادا
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قالت هنا دمه الزكي محبة
ضحى ليقدح في الرجال زنادا
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هو كان أسبقنا لكل فضيلة
ولـ»(سارعوا» غذّ الخطى استشهادا
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لو أن ما في الأرض من شجر حكى
والبحر صار بما يفيض مدادا
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لتراجعت عنك اللغات وأعلنت
إفلاسها وغدا المقال رمادا
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يا سيدي حسبي بأنك سيدي
وهواي أصبح عشقه الصمادا