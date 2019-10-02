عبـــق الوفــــاء

إبراهيم الهمداني| اليمن

برق أضاء محبة وودادا

وأطل من عبق الوفاء فنادى

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يا روح أسرار المشيئة جنة

كوني... فبوحك عانق الصمادا

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في نبض جرح الماء أينع فجره

والمعصرات بفيضه تتهادى

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كم يا احتراق الحرف حزناً مترفاً

يكفي لتبلغ في المسير مرادا

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قف يا جنون الليل.. محض خيانة

في مقلتيك تغازل الأحقادا

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شربت نجومك في كوؤس خداعها

زيفاً.. وعربد كذبها وتمادى

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يا ليل كم مخزون من أثملتهم؟

هل قلت أعجبني؟! كفاك عنادا

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مخزونهم قد كان سوط مذلة

أعلى المذلة قد شهقت حدادا

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فجر الكرامة أورقت آياته

نصراً رأت فيه الحياة بلادا

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كم أزهر الصماد في أبطاله

فخراً وأثمر عزة وجهادا

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بشذى خطاه الأرض فاحت نخوة

وحضوره كم وحَّد الأضدادا

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كانت ذيول الليل حول تهامة

تعوي جموعاً أو تهرّ فرادى

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رفعت قوى الطاغوت راية كفرها

علناً تشرعن في الورى الإلحادا

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شربت نجيع طفولة منسية

والريح تنسج للدمار حصادا

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جعلت من الإجرام نهج توحشٍ

سيناً يراقص.. كي يُقطِّع صادا

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كانت وكان الموت ينفث رعبه

ويسيل فوق تهامة إرعادا

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وتهامة الصماد في صمادها

رأت انتصاراً مشرقاً أعيادا

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إذ قال كن يا بحر هول جحيمهم

يا أرض كوني للرجال عمادا

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إيماننا بالله ذاك سلاحنا

وكفى بربك عدة وعتادا

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عنه البنادق في مسيرة عزها

نقشته مجداً.. خطها استعدادا

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قالت هنا دمه - تعطر ذكره -

هزم الطغاة وسطر الأمجادا

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قالت هنا دمه الزكي محبة

ضحى ليقدح في الرجال زنادا

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هو كان أسبقنا لكل فضيلة

ولـ»(سارعوا» غذّ الخطى استشهادا

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لو أن ما في الأرض من شجر حكى

والبحر صار بما يفيض مدادا

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لتراجعت عنك اللغات وأعلنت

إفلاسها وغدا المقال رمادا

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يا سيدي حسبي بأنك سيدي

وهواي أصبح عشقه الصمادا