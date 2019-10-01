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قطر: هناك محاولات عديدة لحل النزاع مع دول المقاطعة

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 03:45 م بتوقيت مسقط

قطر: هناك محاولات عديدة لحل النزاع مع دول المقاطعة

عواصم - الوكالات

قالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، إن الأزمة الخليجية تمثل "تهديدا وجوديا لمستقبل دول مجلس التعاون الخليجي".

وذكرت الخاطر في مقابلة مع موقع "المونيتور"، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن قطر أعربت عن تقديرها لوساطة الشيخ صباح الأحمد الجابر أمير دولة الكويت، مضيفة أنه كانت هناك "محاولات عديدة" لحل النزاع.

وتابعت: "الوساطة الكويتية ما زالت مستمرة ونحن نقدر ذلك. كانت هناك العديد من المحاولات، حتى في الآونة الأخيرة، ومع ذلك لم يحدث أي تقدم فيما يتعلق بأزمة دول مجلس التعاون الخليجي نفسها".

وقالت: "من المثير للاهتمام للغاية، كما هو معلوم، أن دول الحصار، خاصة الخليجية منها، على استعداد للجلوس تحت مظلات أخرى مع قطر في فعاليات دولية وإقليمية، ولكن ليس تحت مظلة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تهدد أزمة الحصار وجود مجلس التعاون الخليجي بالأساس مع تجنب النقاش حول الأزمة في فعاليات المجلس".

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، قال إن الأجواء العامة أقرب إلى التفاؤل منه إلى التشاؤم فيما يتعلق بحل الأزمة الخليجية.

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