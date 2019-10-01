الرؤية ترصد ردود أفعال "رأس خارج القانون" في صلالة

الرؤية - خاص

"حكايات حزينة عن الضحك، وتاريخه الذي يقترن بتاريخ قطع الرؤوس، تجري على لسان امرأة وحيدة تنتظر حبيبها الذي مضى، ولم يعد إلا على هيئة رأس"بهذه الكلمات يلخّص الشاعر والمسرحي عبد الرزّاق الربيعي، مسرحيته" رأس خارج القانون" التي أخرجها للمسرح الفنان خليفة الحراصي، ومثلتها الفنانة المتألقة علياء البلوشي، وقدّمتها فرقة مسرح هواة الخشبة ضمن فعاليات ملتقى "المونودراما" الثاني الذي احتضنته صلالة على مسرح منتزه "أتينا لاند"، وانطلق في حفل أقيم في تحت رعاية معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام.

عرض مميّز بأداء النجمة علياء البلوشي التي أدهشت الحضور بما قدمته من قدرات فنية جميلة.. تجري أحداث العرض كما يقول مؤلفه" في مكان أراد له أعداء الحياة أن يكون رقعة شطرنج فيه الملكان لا يريان بعضهما، البيادق لا تعرف أعداءها، والنبال لا تعرف أين تقع والرُّخ يموت دون أن يعرف لماذا والقلاع تتهدم، والأحصنة تصهل وتسقط صريعة بلا سبب، والرؤوس تتساقط، بما فيها من ذكريات، وأفكار، وجراح".

فيما يرى المخرج خليفة الحراصي الذي أخرج عدّة أعمال مسرحية كان آخرها "بنت الصيّاد" وهي أيضا مسرحية تعاون فيها مع الشاعر والمسرحي عبد الرزاق الربيعي: "هناك نصوص تغيّرنا من الداخل، وتقلب موازين مشاعرنا، وأحاسيسنا.. فلندافع عن أحلامنا حتى لو كان الواقع يجهض الأحلام.. سنحلم وسنحلِّق وحتما سنجد ضالتنا في مكان ما".

وهكذا سعى فريق العمل لتحقيق تلك الأحلام، بجد، وصبر، فاجتهد المخرج خليفة في رسم مشاهد بصرية، على الخشبة، من خلال اللعب على قطعة القماش البيضاء المتدلية من فضاء المسرح، وباقي إكسسوارات العرض، ساعيا إلى ترجمة مفردات النص الذي اتسم بلغته الشعرية كسائر نصوص الربيعي المسرحية، مستثمرا طاقة الممثلة علياء البلوشي العالية على الأداء التعبيري، والتلوين فيه، ونقل إحساسها إلى الجمهور، هذا الإحساس اختزنته داخل صدرها، وبعد انتهاء العرض سرعان ما تحوّل إلى نحيب، وبكاء فامتزجت دموعها بتهاني الفنانين، وتصفيق الجمهور، في تجربة لها هي الأصعب في مشوارها الفني الذي بدأته قبل سنوات عديدة، لكنها وضعتها في واجهة الممثلات العُمانيات كونها الممثلة الأولى في المسرح العماني التي حملت على كتفيها عرضا كاملا، وقالت للرؤية أنّها أحبّت الشخصيّة منذ أن قرأت النص، وتلبّستها حالة الغياب، والفزع لدى البطلة، وشيئا فشيئا أقامت علاقة وجدانية معها، وظلّت تلازمها لأيام عديدة، قبل البدء ببروفات العرض، حتى اتّحدتْ بها بشكل كامل، ولم تفترق عنها إلا بعد انتهاء العرض، وعند ذلك أجهشت بالبكاء، ربما لأنها ودّعت صديقة عزيزة!

وقامت " الرؤية" برصد ردود أفعال الجمهور، بعد العرض، فغرّد الكاتب يعقوب الخنبشي "ظلم الإنسان لأخيه الإنسان وأن يسيطر الشر على منابع الخير، وتلك المعاناة النفسية الأزليّة التي تعاني منها الأجيال ستجدون ذلك في العمل الإبداعي "رأس خارج القانون" الذي قدمه لنا المخرج المتألق خليفة الحراصي، وتألقت فيه الرائعة علياء البلوشي، وكاتب النص للرائع عبد الرزاق الربيعي"

فيما دوّن الكاتب محمد بن سيف الرحبي " قدّم مسرح- هواة- الخشبة عرضا مميّزا بأداء النجمة علياء البلوشي التي أدهشت الحضور بما قدمته من قدرات فنية جميلة".