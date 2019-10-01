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"فيسبوك" يخفي "الإعجابات" على منشورات الشباب.. لسبب غير مسبوق

الإثنين 30 سبتمبر 2019 10:58 م بتوقيت مسقط

"فيسبوك" يخفي "الإعجابات" على منشورات الشباب.. لسبب غير مسبوق

ترجمة- رنا عبدالحكيم

لن يتمكن مستخدمو موقع فيسبوك في أستراليا من مشاهدة عدد الإعجابات على المنشورات وذلك اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، كما سيتم منع المستخدمين من عرض عدد ردود الفعل والمشاهدات على المشاركات، وذلك في إطار اختبار مصمم لتخفيف الضغط الاجتماعي، وخاصة على المراهقين.

ومع ذلك، سيظل الأشخاص قادرين على رؤية عدد الإعجابات والمشاهدات وردود الفعل المرتبطة على صفحتهم الخاصة.

وقالت شركة فيسبوك "لا نريد أن نشعر أن فيسبوك تحول إلى منافسة". وأضافت في بيان "هذا اختبار جيد لمعرفة كيفية تفاعل المستخدمين مع هذا التنسيق الجديد، ونأمل أن نعلم مع مرور الوقت ما إذا كنا سنطرح هذا التغيير على نطاق أوسع".

ويستخدم أكثر من مليار شخص موقع فيسبوك في جميع أنحاء العالم، لكن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي تعرض لضغوط لمكافحة تأثير المنصة الاجتماعية على الصحة العقلية.

ففي أستراليا، أبلغ واحد من كل خمسة أطفال عن تعرضهم للتنمر الإلكتروني، وفقًا لمفوض السلامة الإلكترونية في البلاد. وتصاعد الاهتمام الوطني العام الماضي بفيسبوك بعدما انتحرت فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا بعد تعرضها للتخويف عبر الإنترنت، وكانت تعمل في مجال الإعلانات وروجت لعلامة تجارية أسترالية معروفة للقبعات.

ويأتي قرار فيسبوك بعد أن بدأ تجربة في يوليو لإخفاء "الإعجابات" على منصة التواصل الاجتماعي الرئيسية الأخرى للشركة، انستجرام.

وتم توسيع ما بدأ كاختبار على انستجرام في كندا ليشمل أستراليا والبرازيل والعديد من البلدان الأخرى.

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