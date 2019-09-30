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تضمنت مقدمة في برمجة الأردوينو وإنترنت الأشياء

ورش تدريبية وقصص نجاح رائدة في الجولة التعريفية بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب بإبراء

الإثنين 30 سبتمبر 2019 08:00 م بتوقيت مسقط

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إبراء- وليد بن خلفان الحسني

تصوير/ راشد الكندي

 

حطَّت الجولة التعريفية لجائزة الرؤية لمبادرات الشباب في نسختها السابعة الرحال أمس في ولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية؛ حيث احتضنت الكلية التقنية بإبراء تنظيم ورشة تعريفية بالجائزة التي تنظمها جريدة الرؤية وبرعاية حصرية من شركة أوكسيدنتال عمان انكربوربتد، ورعى الفعالية سعادة الدكتور الشيخ سيف بن محمد الغيثي والي وادي بني خالد، وبحضور عدد من مديري المؤسسات الحكومية وطلبة مؤسسات التعليم العالي وطلبة المدارس والمهتمين بمجالات الجائزة.

من جهته، قال المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية المشرف العام على الجائزة في كلمته إنَّ فكرة الجائزة تأتي من منطلق الحرص على إبراز إبداعات ومواهب الشباب العماني، ودعمها من أجل أن تخرج إلى أرض الواقع، وفي ذلك ترجمة للحرص السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المُعظم- حفظه الله ورعاه- على تطوير قدرات الشباب وتأهيلهم في مجال التعليم والتكنولوجيا بصفة خاصة.

وتضمن البرنامج التعريفي تقديم عرض تعريفي بالجائزة وأهدافها ومجالاتها المختلفة قدمه بدر بن أحمد الحبسي المشرف على الجائزة بشمال الشرقية. وترجمةً لرؤية اللجنة الرئيسية للجائزة بألا تقتصر الجولات التعريفية على مجرد كونها لقاءات تقليدية للتعريف بمستجدات نسخة كل عام، تضمَّنت الجولة تنظيم 4 ورش تدريبية للشباب؛ قدم الأولى المدربان أنس بن محمد السيفي وعذاري المقيمية حول "تصميم الدوائر الكهربائية المطبوعة للمبتدئين (بي.سي.بي)"، فيما قدم الثانية المدربان عمر المسكري وياسين المالكي حول "مقدمة في برمجة الأردوينو وإنترنت الأشياء"، وقدم ورشة "أنواع المحركات" كلٌّ من سالم المسكري وسعيد النجيدي، وتلا ذلك ورشة بعنوان "من الفكرة إلى الإنتاج" للمدربين عزان بن محمد البوسعيدي والمعتصم بن سيف الحراصي.

وكتقليدٍ اعتادته اللجنة الرئيسية للجائزة، عرضت كلُّ من رائدة الأعمال مروة البلوشية صاحبة العلامة التجارية فلامنجو، وصاحبة فندق الأضواء رائدة الأعمال نعمة بن أحمد الإسماعيلية، قصتيْ نجاحهما؛ إذ تستهدفُ الجائزة تحفيزَ الشباب عبر إتاحة الفرصة لصناعة قدوات شبابية أمام الأجيال الجديدة.

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