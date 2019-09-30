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هجوم على قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي بالصومال

الإثنين 30 سبتمبر 2019 03:26 م بتوقيت مسقط

هجوم على قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي بالصومال

 

مقديشو - رويترز

قال شاهد من رويترز ومصدر أمني إن هجومين منفصلين استهدفا قاعدة عسكرية أمريكية في بلدة بلدوجلي الصومالية ورتلا عسكريا إيطاليا في العاصمة مقديشو اليوم الاثنين.

ورأى صحفي من رويترز مركبة مدرعة في مقديشو لحقت بها أضرار شديدة وعليها ملصق صغير لعلم إيطاليا. ولم يتضح إن كان هناك أي خسائر بشرية.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان إن انفجارا أصاب رتلا عسكريا إيطاليا. وأضافت أنه لا تقارير إلى الآن عن إصابات.

وقال مصدر أمني لرويترز إن هجوما بعبوة ناسفة وقع أيضا صباح اليوم الاثنين على قاعدة تديرها قوات خاصة أمريكية أعقبه إطلاق نيران من أسلحة صغيرة. وتتولى القوات الأمريكية تدريب قوات خاصة صومالية في قاعدة بلدوجلي التي تستخدم أيضا في تنفيذ كثير من عمليات الطائرات المسيرة.

وقالت الشرطة الصومالية إن سيارتين ملغومتين استهدفتا القاعدة التي تتمركز بها قوات صومالية خاصة وقوات أمريكية خاصة وقوات أوغندية لحفظ السلام.

وأعلنت حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

 

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