إصابة خمسة على الأقل جراء حريق في محطة للقطار السريع بالسعودية

دبي -رويترز

قالت السلطات يوم الأحد إن حريقا اندلع في محطة قطار الحرمين السريع بحي السليمانية في مدينة جدة الساحلية، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص على الأقل.

وعرضت قناة الإخبارية الرسمية مقاطع مصورة تظهر أعمدة من الدخان الأسود لا تزال تتصاعد من سقف المحطة في أعقاب الحريق الذي اندلع في الساعة 12:35 مساء (0935 بتوقيت جرينتش).

وقال الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن المصابين نقلوا إلى المستشفى، وأضاف أن 16 فريقا طبيا يعملون في موقع الحريق.

وكانت مديرية الدفاع المدني في محافظة جدة قالت إن حريقا كبيرا شب في محطة قطار الحرمين السريع في منطقة السليمانية.

وأفاد موقع "سبق" الإخباري بأن الحريق تسبب بوقف كافة رحلات القطار، وأن فرق الإنقاذ هرعت لإجلاء مسافرين من داخل الصالات في المحطة