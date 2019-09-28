السبت, 28 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
31 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

وزير الصحة: الدكتور غازي الزبيدي صاحب بصمات فارقة في الطب العماني

السبت 28 سبتمبر 2019 08:31 م بتوقيت مسقط

وزير الصحة: الدكتور غازي الزبيدي صاحب بصمات فارقة في الطب العماني

 

 

مسقط - الرؤية

عبَّر مَعَالي الدُّكتور أحمد بن مُحمَّد بن عبيد السعيدي وزير الصحة، عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد الدكتور غازي الزبيدي المدير العام السابق للمستشفى السلطاني، الذي وافته المنية مساء الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض.

وقالَ مَعَاليه -في تصريح صحفي- إنَّ المرحوم الدكتور غازي ترك بصمات فارقة وتاريخا مجيدا في مسيرة حياته؛ فهو أول طبيب عُماني تخصَّص في طب وأمراض الجهاز الهضمي، وهو أول من دشن عمليات المناظير في السلطنة، واستمرَّ في قيادة المستشفى السلطاني لمدة طويلة. وأضاف أنَّ مسيرته المهنية بدأت في مستشفى النهضة قبل أكثر من أربعة عقود وانتقل منه إلى المستشفى السلطاني عند افتتاحه؛ حيث استمرَّ في عطائه كطبيب استشاري للجهاز الهضمي، إلى أنْ تمَّ تعيينه مديرا عاما له. وتابع: "15 عاما قضاها المرحوم الدكتور غازي الزبيدي في قيادة المستشفى السلطاني، أسهم خلالها في بناء الكوادر العمانية، دافعا لهم لتطوير مهاراتهم في التخصصات المختلفة، وداعما لهم للوصول إلى أقصى إمكانياتهم. أسس أنظمة كثيرة وخدمات عديدة تقدمها وزارة الصحة الآن، وتخدم بها آلاف المرضى في كل ربوع عمان".

وأشاد السعيدي بتفاني الدكتور غازي الزبيدي، وقال إنَّه كان مِثَالا في التفاني والإخلاص في العمل، عُرف عنه الصرامة والحزم في الإدارة مع منح الفرص للمجيدين لإبراز مهاراتهم، أعطى كل ما لديه لخدمة وزارة الصحة والقطاع الصحي ولخدمة عمان. وزاد قائلا: استمرت مسيرة عطائه كخبير ومستشار طوال فترة عمله في الوزارة فترأس العديد من اللجان المهمة وشارك فيها، وشارك في العديد من الندوات والمؤتمرات التي وضعت اسم السلطنة ونظامها الصحي في صدارة ترتيب دول العالم.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 أغسطس 2019

وزير الصحة يُدشن وحدة الطب النووي بـ"مركز القلب" وجناح التمريض الخاص في صلالة

المزيد

01 فبراير 2017

الهنوري: الشباب العماني علامة فارقة في مهرجان مسقط

المزيد

16 أبريل 2015

وزير الصحة يطلع على أجندة الاجتماع الـ 79لمجلس وزراء الصحة بـ"دول التعاون"

المزيد

17 سبتمبر 2018

وزير الصحة يترأس وفد السلطنة في مؤتمر الصحة العربي الثامن بالولايات المتحدة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وزير الصحة: الدكتور غازي الزبيدي صاحب بصمات فارقة في الطب العماني

المحليات - أخبار

اختتام التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم بمسقط .. و9 محطات بالمحافظات بنهاية أكتوبر

المحليات - أخبار

2.1% ارتفاعا بإنتاج السلطنة من الكهرباء.. و253.3 مليون متر معكب مياهًا بنهاية يوليو

الاقتصاد - محلي

انطلاق ملتقى صلالة للمسؤولية الاجتماعية وسط مشاركات من داخل وخارج السلطنة .. اليوم

المحليات - أخبار

اتفاقية بحثية لدراسة "ظاهرة مادة المسحوق الأسود" في أنابيب نقل الغاز الطبيعي بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

المحرزي يفتتح "مركز تاريخ العلوم" ضمن احتفالات السلطنة باليوم العالمي للسياحة

عمان - سياحة عمان

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

محمد بن سلمان يقر: أتحملُ المسؤولية الكاملة عن مقتل جمال خاشقجي

دولي - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

10.95 مليار ريال إيرادات فعلية للسلطنة في 2018.. والإنفاق 13.6 مليار

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة