وزير الصحة: الدكتور غازي الزبيدي صاحب بصمات فارقة في الطب العماني

مسقط - الرؤية

عبَّر مَعَالي الدُّكتور أحمد بن مُحمَّد بن عبيد السعيدي وزير الصحة، عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد الدكتور غازي الزبيدي المدير العام السابق للمستشفى السلطاني، الذي وافته المنية مساء الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض.

وقالَ مَعَاليه -في تصريح صحفي- إنَّ المرحوم الدكتور غازي ترك بصمات فارقة وتاريخا مجيدا في مسيرة حياته؛ فهو أول طبيب عُماني تخصَّص في طب وأمراض الجهاز الهضمي، وهو أول من دشن عمليات المناظير في السلطنة، واستمرَّ في قيادة المستشفى السلطاني لمدة طويلة. وأضاف أنَّ مسيرته المهنية بدأت في مستشفى النهضة قبل أكثر من أربعة عقود وانتقل منه إلى المستشفى السلطاني عند افتتاحه؛ حيث استمرَّ في عطائه كطبيب استشاري للجهاز الهضمي، إلى أنْ تمَّ تعيينه مديرا عاما له. وتابع: "15 عاما قضاها المرحوم الدكتور غازي الزبيدي في قيادة المستشفى السلطاني، أسهم خلالها في بناء الكوادر العمانية، دافعا لهم لتطوير مهاراتهم في التخصصات المختلفة، وداعما لهم للوصول إلى أقصى إمكانياتهم. أسس أنظمة كثيرة وخدمات عديدة تقدمها وزارة الصحة الآن، وتخدم بها آلاف المرضى في كل ربوع عمان".

وأشاد السعيدي بتفاني الدكتور غازي الزبيدي، وقال إنَّه كان مِثَالا في التفاني والإخلاص في العمل، عُرف عنه الصرامة والحزم في الإدارة مع منح الفرص للمجيدين لإبراز مهاراتهم، أعطى كل ما لديه لخدمة وزارة الصحة والقطاع الصحي ولخدمة عمان. وزاد قائلا: استمرت مسيرة عطائه كخبير ومستشار طوال فترة عمله في الوزارة فترأس العديد من اللجان المهمة وشارك فيها، وشارك في العديد من الندوات والمؤتمرات التي وضعت اسم السلطنة ونظامها الصحي في صدارة ترتيب دول العالم.