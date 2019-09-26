بالصور.. طفلة هندية بـ 8 أطراف تثير حيرة الأطباء

ترجمة- رنا الحكيم

في حادثة طبية الأولى من نوعها، ولدت طفلة توأم لطفل آخر في الهند أسماها الأطباء "الطفلة الأخطبوط" بأربعة أرجل وأربعة أذرع وثلاثة أيادي، وفق ما نشرت صحيفة ديلي ستار.

ويعتقد الأطباء أن الطفلة كانت في الأصل جزءًا من مجموعة من ثلاثة توائم، اثنان منهم أصبحا ملتصقين أثناء الحمل.

وأنجبت أم راجو (24 سنة) التوأم في مستشفى حكومي في تونك في راجستان، يوم الجمعة الماضي. وفي حين أن الولد يتمتع بصحة جيدة، ولدت الطفلة الصغيرة مع مجموعة إضافية من الساقين واليدين تغطي كامل صدرها وبطنها.

ويعتقد أنه يمكن إزالة الأطراف الإضافية عن طريق الجراحة.

وقال الجراح روهيتيش مينا "الطفلة لديها مشكلة بسيطة في التنفس ووضعناها على جهاز التنفس وحالتها مستقرة الآن". وأضاف "سنحيلها إلى مستشفى متقدم في جايبور لمزيد من العلاج وجراحة الأطفال".

والزوجان، اللذان لا يستطيعان القراءة أو الكتابة، لم يقوما بإجراء الآشعة بالموجات فوق الصوتية أثناء الحمل، ولم يعرفا أن راجو كانت تحمل توأمين. وقال الطبيب "لقد شعر الأبوين بالأسى بعد ولادة الطفلة".