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الحرب الجائعة

الخميس 26 سبتمبر 2019 08:56 ص بتوقيت مسقط

الحرب الجائعة

 

عبير محمد | مصر

 

‏هي الحرب الجائعة

يسيل لعاب ليلها

أطلقوها علينا بشهوة البرابرة

العابثون بشظايا أحلامهم 

في أزمنة سراب بقصيدة مجنونة

متساقطة من قلوبهم العجاف

مجبولة برائحة البارود

اشتعل الحقد بأصابعهم

في جسد الحياة

 قتلوا الياسمين

 اغتالوا محراب الطهر

وتصوف العذراء

أيها الحزن المعتق

حارت الأمطار في الأحداق

تأوهت أغصان الروح من ثقل الليل الجاثم

على أجفان الوتين  بأدران الخذلان

نبتت بين أضلعي رقصة الذهول والهذيان

وملني  موج الحنين في احتضار الغيم

 ***

 

لا احتمال للنجاة.. غرقنا في بحر أرق

(آه...يا جراح روحي 

كم تتسع عيون الليل وتعشق المنبهات)

غرقنا ولا ننام

عند حافة الجحيم تتبعنا خطوات الجمر

تحاصرنا أمواج من السباب

تقودنا جيوش الوهم

وسماء ملبدة بالجراح  باتت تعشقنا

أنخلع عباءة  المتاهات؟

يرمقنا ميناء الروح  بدمعة أخيرة

أن تمسكوا بقلوبكم جيدا

اخلعوا نعالكم فوق جسر الماء

اعبروا بأنين جراحكم

فلا جدوى.. لاجدوى من البكاء

استيقظوا كي تباركنا السماء 

بسورة من تراتيل الكتاب

استيقظوا ليرتفع بابتهالاتكم الحب 

صلاة ونجاة

وحلما أخيرا فوق كل هذا الضياع

استيقظوا وتحرروا من عبودية الخوف

يشرقْ بعبيركم هذا الصباح

يغردْ بأمنيتي عصفور الحنين

يرشقني بقبلة الانتصار

فأنبلج من شفاه أنينه

ياسمينا يعشق الحياة‏.

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