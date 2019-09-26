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ترامب: أتعرض لأكبر حملة ملاحقة في التاريخ الأمريكي

الخميس 26 سبتمبر 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

ترامب: أتعرض لأكبر حملة ملاحقة في التاريخ الأمريكي

 

نيويورك – رويترز

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إجراءات مساءلته التي دفع بها ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي بأنها "أمر مشين"، نافياً ممارسته ضغوطا على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال المحادثة الهاتفية بينهما والتي كانت محور هذه المساءلة. وقال ترامب للصحفيين في نيويورك "إنها أكبر حملة ملاحقة تستهدف شخصًا بعينه في التاريخ الأمريكي... وهي أمر مشين".

وعلى جانب آخر، ذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أمس أن مجلس النواب سيبدأ تحقيقا رسميا فيما إذا كان ينبغي محاسبة الرئيس دونالد ترامب. وسيبحث المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظاً لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020.

وذكر الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي في بيان أن المجلس سيصوت على مشروع قانون يوضح رفض الكونجرس لجهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لمنع الكشف عن شكوى شخص أفشى ما دار في اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس أوكرانيا من تعرضه لضغوط.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية ستيني هوير في بيان إن المشروع سيدعو أيضا إلى حماية ذلك الشخص، وهو عضو بأحد أجهزة المخابرات تردد أنه عبر عن قلقه من جهد مزعوم من جانب ترامب للاستعانة بأوكرانيا لتشوية خصم سياسي أمريكي.

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