الخميس, 26 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

مقتل 11 متشددا في ثاني ضربة جوية أمريكية جنوب ليبيا خلال أسبوع

الخميس 26 سبتمبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

القاهرة - رويترز

قالت القوات الأمريكية أمس إنها قتلت 11 شخصا يُشتبه بأنهم متشددون على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية في ثاني ضربة جوية أمريكية قرب مدينة مرزق بجنوب ليبيا خلال أقل من أسبوع.

ونُفذ الهجوم في أعقاب ضربة يوم 19 سبتمبر قالت الولايات المتحدة إنها أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص يُشتبه بأنهم متشددون.

وقال الميجر جنرال وليام جايلر مدير العمليات في القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "نُفذت هذه الضربة الجوية لتصفية إرهابيي داعش وسلبهم القدرة على شن الهجمات على الشعب الليبي".

وتقهقر بعض مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية جنوبا في الصحراء الليبية بعدما خسر التنظيم معقله في مدينة سرت الساحلية أواخر عام 2016.

وقالت الولايات المتحدة إنها لن تسمح للمتشددين باستغلال صراع بين فصائل ليبية في الشرق وأخرى في الغرب للسيطرة على العاصمة طرابلس والاحتماء بها.

وبدأت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر هجوما لانتزاع السيطرة على العاصمة في أبريل نيسان مما عرقل خططا تقودها الأمم المتحدة للوساطة في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا.

وعلى جانب آخر، تبادلت مصر وقطر، اللتان تدعمان جماعات متناحرة في الصراع الليبي، الاتهامات في الأمم المتحدة مما يبرز مدى صعوبة قيام المنظمة الدولية بدفع جهود السلام في ليبيا.

ودون أن يذكر دولا بأسمائها أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعضاء الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن ثمة حاجة لتضافر الجهود لمنع الفصائل المسلحة من السيطرة على ليبيا ولمنع الأطراف الخارجية من التدخل في الصراع الدائر هناك. وجرى التعبير علنا عن خلافات الدوحة والقاهرة بعد أسابيع من كشف مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة عن خطط لعقد مؤتمر دولي يضم القوى الأجنبية التي تدعم الجماعات المتنافسة في ليبيا لكنه لم يكشف عن مكان عقد المؤتمر.

وبرزت ألمانيا كمكان ممكن لاستضافة المؤتمر في الوقت الذي تحاول فيه برلين عقد المؤتمر في أكتوبر . ويعتقد سلامة أن بإمكان ألمانيا التوسط لإنهاء الصراع كونها محايدة وذلك على النقيض من إيطاليا فرنسا اللتين تتنافسان على النفوذ في ليبيا.  ولكل من إيطاليا وفرنسا مصالح في النفط والغاز في ليبيا وتثار ضدهما اتهامات أيضا بمساندة أنصار لكل منهما يشاركون في الصراع.

 

 

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 أبريل 2017

5 قتلى في ضربة جوية تستهدف سجنا جنوب ليبيا

المزيد

10 مارس 2016

مقتل "وزير حرب داعش" في ضربة جوية أمريكية بسوريا

المزيد

12 يوليو 2015

ضربة جوية تقتل رابع قيادي بارز في "داعش" بأفغانستان خلال أسبوع

المزيد

20 أغسطس 2015

مقتل 25 متشددا في غارات جوية بشمال غرب باكستان

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بن علوي يستعرض مع محمود عباس تطورات الأوضاع في فلسطين.. والسلطنة تؤكد موقفها الثابت والداعم لإقامة الدولة المستقلة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

طاقات أمل مشعة وتجارب نجاح رائدة في الجولة التعريفية بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب" بالرستاق

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

انتهاء التأثيرات المباشرة لـ"هيكا".. والدقم تسجل أعلى هطول أمطار

المحليات - أخبار

البنية الأساسية لـ"اقتصادية الدقم" لم تتأثر بـ"هيكا"

الاقتصاد - محلي

السفيرة الصينية: 40% زيادة في حجم التجارة مع السلطنة إلى 21.9 مليار دولار

الاقتصاد - محلي

650 حالة ابتزاز وتنمر إلكتروني لطلاب المدارس في 2018.. و65 بالنصف الأول من 2019

المحليات - تعليم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة