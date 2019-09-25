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بالفيديو.. شبح يظهر في مستشفى هندي

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 02:18 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. شبح يظهر في مستشفى هندي

 

 

مشهد غريب ومثير للرعب، رصدته كاميرات المراقبة في معهد الدراسات الطبية العليا في مدينة شانديغار الهندية، حينما بدأ مقعد متحرك فجأة بالحركة تلقائيا نحو هدف بدا وكأنه "يعرفه بدقة".

وذكرت صحيفة "الديلي ميل" أن المقعد ذي العجلات، المخصص لنقل كبار السن والمرضى، كان ساكنا في إحدى الزوايا بجانب مقعدين آخرين، ثم تزحزح فجأة من مكانه، متحركا إلى الخلف قليلا، قبل أن ينطلق "بثقة وتؤدة" نحو الدرج إلى حديقة المستشفى، فيما وقف أحد الحراس يراقب ما يحدث في ذهول.

وحاول العاملون في المستشفى تفسير هذه الظاهرة الغريبة التي وقعت يوم 19 سبتمبر، وعزاها أحدهم إلى رياح حركت المقعد، لكن المكان مغلق كما رد أحد المتشككين، فيما رأت رواية أخرى أن شبحا انطلق بالكرسي هربا من المستشفى، وقيل إن الكثير من الحراس في هذا المستشفى يتهيبون نزول الظلام تخوفا من شبح يهيم في المكان.

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