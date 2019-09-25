الأربعاء, 25 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

عصافير الشعر وطائرتي الورقية

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 08:52 ص بتوقيت مسقط

عصافير الشعر وطائرتي الورقية

 

تامر الهلالي| مصر

 

سأقنع النوستالجيا أن درجة حرارتها عالية جداً

وأضعها في "الفريزر"

لثلاثة عقود

ثم أعمد روحي في نهر من قدسية النسيان

ربما أجدني في عالم آخر

أستمتع بدفء الشوارع الجانبية

ولا أضطر للسير في طرق سريعة

تلك الطرق التي أَبليت فيها إطارات الجسد و الروح

ولم تكن ثمة لافتات واضحة المعالم

ربما لعطب في أعصاب العين من السكري

و ربما لأن زجاجي لم تسقط عليه أمطار الغفران

منذ آلاف الكيلومترات

من طرق الأحلام المؤجلة

منذ ثلاثة عقود من الرمادي

منذ أن علقت في زحام سير

عمره من عمر طائرتي الورقية

التي ابتلعتها السماء

بينما كنت أُخطط لتدريب عصافير الشعر

على التحليق إلى سماء بعيدة

لا تبتلع الطائرات الورقية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

30 نوفمبر 2017

عصافير مهاجرة

المزيد

16 أغسطس 2015

"QNB": "الصين تصطاد 3 عصافير بحجر اليوان".. وتفجر فقاعة الائتمان خطر منظور

المزيد

27 أغسطس 2019

إجازات الصحف الورقية

المزيد

09 مارس 2019

تحديات الصحافة الورقية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بيان بإنتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية "هيكا"

المحليات - أخبار

التحذير رقم 5: "هيكا" تعبر الوسطى.. ومحافظة جديدة تتأثر

المحليات - أخبار

"هيكا" ترسل الغيث على جنوب الشرقية والوسطى

المحليات - أخبار

مركز الإعصار المداري "هيكا" يدخل اليابسة بالدقم .. وتراجع التصنيف إلى عاصفة مدارية

المحليات - أخبار

713335 ناخبا وناخبة يختارون أعضاء "الشورى" من بين 637 مرشحا ومرشحة

المحليات - أخبار

صدور التحذير رقم 4 حول إعصار "هيكا" .. وبدء إخلاء الدقم

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة