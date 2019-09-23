الإثنين, 23 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
33 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

الشورى والوعي المجتمعي

الإثنين 23 سبتمبر 2019 09:01 م بتوقيت مسقط

الشورى والوعي المجتمعي

 

 

حاتم بن علي اليافعي

 

تشهد السلطنة هذه الأيام انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة حيث تواجه فيها البلاد العديد من التحديات الداخلية والخارجية، ولعلَّ أهم هذه التحديات على المستوى الداخلي هي استمرار الأزمة الاقتصادية الراهنة في ظل تدني أسعار النفط منذ ما يقارب أربع سنوات، والتي رافقتها حزمة من الإجراءات التقشفية فرضتها الحكومة على المُواطنين والمُقيمين، وقد أثرت هذه الإجراءات بشكل مباشر أو غير مباشر على مستوى معيشة المواطن، ومن أهمها على سبيل المثال لا الحصر؛ توقف الترقيات عن موظفي الخدمة ورفع الدعم عن الوقود وتزايد مهول في أعداد الباحثين عن عمل وإلخ من الإجراءات الذي لا يتسع المجال لذكرها.

‏خلقت تداعيات الأزمة الاقتصادية وآثارها حالة من القلق  العام خوفاً من أن تستمر إلى سنوات مُقبلة وخاصةً أن الأفق القريب لا يحمل بشرى تجاه ارتفاع أسعار النفط مجددًا وعدم تنويع مصادر دخل بديلة عن النفط. قابلت حالة القلق حالة من الوعي بأهمية الدور الذي من المفترض أن يقوم به مجلس الشورى رغم صلاحياته المحدودة، إلا أنَّ أداء المجلس في الدورة الحالية أثار استياء الناخبين بحيث إنه كان بعيد جدًا عن نبض الشارع العماني حتى مطالبهم فيما يخص معيشة المواطن كانت على استحياء ولم يستخدم الكثير من الأعضاء الأدوات البرلمانية المتاحة لهم. تولدت من رحم هذه الأزمة الاقتصادية التي دخل غبار أتربتها إلى كل بيت عماني حالة من الوعي الجمعي بأهمية دور المجلس ووجوب المشاركة السياسية، علاوةً على تنامي الحس الشعبي بأهمية العملية الديموقراطية التي لا تتطور إلا بالممارسة والشواهد على ذلك عديدة في مختلف دول العالم.

وهذا الحراك التفاعلي الأخير الذي شهدته وسائل التواصل الاجتماعي حيال انتخابات مجلس الشورى، يحمل في طياته دلالات عديدة، منها أن المواطن بات على وعي نسبي كبير بالدور المفترض القيام به من المجلس وأن المرحلة المُقبلة تتطلب المزيد من الصلاحيات التشريعية والرقابية حتى يقوم المجلس بما هو منوط به، ويكون خير معين للدولة في مواجهات التحديات الكبيرة، فالمرحلة المُقبلة تتطلب تكاتف وتعاضد من الجميع وهذا لا يتأتى إلا بتمكين المجلس من القيام بدوره الرقابي والتشريعي، وكلنا ثقة في القيادة الحكيمة وإيمانها الراسخ بدور كل فرد في بناء هذا الوطن ومدى تحمل مسؤوليته تجاه الوطن.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

14 سبتمبر 2015

الغساني: "ندوات ملتقى الشورى" فكرة رائدة للارتقاء بالوعي المجتمعي.. وصوت الناخب لبنة أساسية في بناء وطن متقدم

المزيد

08 فبراير 2015

شبابنا والوعي الشقي

المزيد

07 يونيو 2015

المشهد الانتخابي.. والوعي الديمقراطي

المزيد

05 أكتوبر 2015

الحجري: 18 الجاري تصويت العمانيين في "دول التعاون".. والوعي الانتخابي للمواطن هذه الدورة"غير مسبوق"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

اتفاقية بين "الرؤيا" و"النهضة للخدمات" لرعاية المنصة الإلكترونية"OMANITIES"

الاقتصاد - محلي

9.14% زيادة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بالسلطنة إلى نحو 10.5 مليار ريال

الاقتصاد - محلي

1000 فرصة استثمارية متاحة للتنافس في ملتقى "ابدأ مشروعك"

الاقتصاد - محلي

"الأرصاد" تصدر التنبيه رقم 1 عن الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"هيكا" يبشر بأمطار متفاوتة الغزارة على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

تفاصيل سقوط عصابة سرقة عملاء البنوك

المحليات - شرطة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة