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اختتام لقاء المنسقين الإعلاميين بـ"شمال الباطنة"

الإثنين 23 سبتمبر 2019 07:51 م بتوقيت مسقط

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صحار – الرؤية 

 

شهد جامع السلطان قابوس بصحار اختتام لقاء المنسقين الإعلاميين بشمال الباطنة، وذلك برعاية الدكتور علي بن ناصر الحراصي مدير عام تعليمية شمال الباطنة، وبحضور عدد من الإعلاميين والمنسقين.

وفي بداية اللقاء ألقى راعي الحفل كلمة وجه خلالها شكره للمنسقين الإعلاميين على الدور الكبير الذي يقومون به من خلال تغطيتهم لكافة الفعاليات والأنشطة المختلفة، داعياً إلى ضرورة الاهتمام بالعمل الإعلامي ومتابعة كل ما هو جديد في الساحة الداخلية والخارجية، بعدها قدَّم مُحمد الهنائي رئيس قسم الصحافة والنشر بدائرة العلاقات والإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم تعريفاً تفصيلياً بملحق منار وكيفية المشاركة، مبيناً الهدف من هذا المُلحق وموضحا الأبواب التي يتكون منها وطريقة التواصل، كما قدم سلام الشرجي رئيس قسم الصحافة والنشر بدائرة العلاقات والإعلام التربوية بالوزارة تعريفا بالشبكة التربوية والتي جاءت بديلا للمنتدى التربوي وكيفية التسجيل فيها والمواد التي تقدم من خلالها.  عقب ذلك قدم عيسى الشامسي رئيس قسم التوعية التربوية والرعاية الطلابية بتعليمية شمال الباطنة ورقة بعنوان موجهات الخطة الإعلامية لجائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية.

من جانبه أكد هلال اللاهوري رئيس قسم العلاقات والإعلام التربوي بتعليمية شمال الباطنة أن اللقاء جاء مواكبة للتطورات العلمية، ولإطلاع المنسق الإعلامي على كل ما هو جديد في عالم الإعلام وتعريفهم بالشبكة الإلكترونية التي جاءت كبديل عن المنتدى التربوي، داعيا المنسقين للاستفادة القصوى من هذه البرامج.

من جهتها أشارت مريم المقبالية المنسقة الإعلامية بمدرسة لبنة بنت ثابت للتعليم الأساسي بصحار إلى أن المنسق الاعلامي يحتاج ويطمح إلى المزيد من اللقاءات والورش التي تخدم عمله الإعلامي وتعزز من قدراته ومهاراته في العمل الصحفي سواء من ناحية كتابة الخبر الصحفي أو فن التقاط الصور أو غيرها مما يسهم في زيادة مهارات وقدرات المنسق الإعلامي. شاكرة الجهد الذي تقوم به تعليمية شمال الباطنة في هذا المجال.

أما وفاء اليعقوبية المنسقة الإعلامية بمدرسة الصديقة بنت الصديق بالخابورة فأشادت بمثل هذه القاءات لأهميتها الإعلامية وأضافت: أن مثل هذه اللقاءات تصب في صالح المنسق الإعلامي من خلال الاستفادة من خبرات المشاركين وأوراق العمل التي قدمت سواء في الشبكة التربوية وكيفية التعامل معها أو ملحق المنار.

كما تحدث عبدالله القطيطي المنسق الإعلامي بمدرسة الإمام عبدالله الكندي حول أهمية تحقيق تطلعات المنسقين الإعلاميين في مشاركتهم بدورات تدريبية في التصميم والجرافيك ليسهل عليهم مزاولة التنسيق الإعلامي بشكل متجدد وإبراز المشاريع بوسائل إعلامية جاذبة وداعمة لمشروع الجائزة.

فيما ركز محمد الجهوري المنسق الإعلامي بمدرسة جابر بن عبدالله الأنصاري بالسويق على أهمية تبني برامج جادة فيما يتعلق بالأنشطة التعليمية والدراسات التربوية العديدة وضرورة توفير المواد التقنية المعينة للعمل الإعلامي من كاميرات وأجهزة حاسوب وإنترنت ليقوم المنسق بمهمته على أكمل وجه.

يشار إلى أن تعليمية شمال الباطنة شهدت تطورا كبيرا في مجال العمل الاعلامي من خلال تغطية قسم العلاقات العامة والإعلام التربوي بالتعاون مع مدارس المحافظة وبجهود رائعة من المنسقين الإعلاميين في تغطية مختلف المناشط والفعاليات المدرسية وحظيت بإشادة الجميع.

 

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