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"جهاز الرقابة" ينظم برنامجا تدريبيا حول "فحص نظم الرقابة الداخلية"

الإثنين 23 سبتمبر 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

"جهاز الرقابة" ينظم برنامجا تدريبيا حول "فحص نظم الرقابة الداخلية"

مسقط - الرؤية

انطلقتْ فعاليَّات البرنامج التدريبي "فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا لمعايير الإنتوساي"، والذي يُنظِّمه ويستضيفه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، خلال الفترة 22-26 سبتمبر الجاري بمسقط.

ويأتِي البرنامج في إطار تنفيذ خطة التدريب والبحث العلمي للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة "الأربوساي" للعام 2019، ويُشارك في اللقاء مدققون من أجهزة ودواوين المراقبة والمحاسبة من كلٍّ من: المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اليمنية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية الجزائرية، وجمهورية العراق، ودولة فلسطين، والجمهورية الليبية، وجمهورية السودان، إضافة إلى السلطنة، وممثل عن المجموعة العربية "الأربوساي".

ويهدفُ البرنامج إلى تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة في تنفيذ اختصاصاتها وفق أفضل الممارسات باتباع المنهجيات الدولية، وتبني المعايير الصادرة عن منظمة "الإنتوساي"؛ حيث يسعى لإطلاع المشاركين على مفهوم الرقابة الداخلية وفقاً لمعايير الإنتوساي، إضافة لإكسابهم المهارات ذات الصلة بإجراءات تقييم أنظمة الرقابة الداخلية، وبيان أثرها على العملية الرقابية.

ويستمرُّ البرنامج لمدة 5 أيام، ويتناول مجموعة من المحاور؛ أبرزها: مفهوم الرقابة الداخلية والإرشادات وفقا للمعيار 9100، ومكونات ومقومات نظام الرقابة الداخلية والعلاقة بينهما، كذلك استعراض الأسئلة والمباحث النقدية في تشخيص وفهم أنظمة الرقابة الداخلية، وتقييم إجراءات الضبط الداخلي وعلاقتها بنظام الرقابة الداخلية، إضافة لدور المدقق الداخلي والمدقق الخارجي في تقييم أنظمة الرقابة الداخلية، وإجراءات وخطوات تقييم وفحص نظام الرقابة الداخلية، إلى جانب فهم ودراسة العلاقة بين المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية، ومبدأ العناية المهنية الواجبة وعلاقتها بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها من المحاور.

ويتضمَّن البرنامج استعراض بعض التجارب وأوراق العمل المقدمة من الدول المشاركة، متضمنةً أساليب تقييم أنظمة الرقابة الداخلية، وآلية تطبيق معايير الإنتوساي ذات العلاقة عند تقييم أنظمة الرقابة الداخلية، إضافة إلى تحديات تنفيذ تقييم الرقابة الداخلية.

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