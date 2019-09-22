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تعرف على تفاصيل "المبادرة الإيرانية" لضمان أمن الخليج

الأحد 22 سبتمبر 2019 03:27 م بتوقيت مسقط

تعرف على تفاصيل "المبادرة الإيرانية" لضمان أمن الخليج

 

طهران - الوكالات

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني عن أن بلاده ستقدم خطة جديدة خلال الأيام المقبلة في الأمم المتحدة، بشأن أمن مياه الخليج، وذلك خلال حفل انطلاق عرض عسكري كبير بمناسبة الذكرى السنوية للحرب العراقية الإيرانية.

وانطلقت صباح اليوم في طهران والمحافظات الإيرانية الثلاثين فعاليات الاستعراض العسكري السنوي بمناسبة الذكرى السنوية للحرب العراقية الإيرانية، بمشاركة قوات الجيش والحرس الثوري والشرطة وقوات الحدود وقوات التعبئة الشعبية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إنه سيتم خلال هذه الفعاليات عرض مجموعة من المنجزات العسكرية، كما ستحلق مقاتلات القوة الجوية والمروحيات في سماء الاستعراض.

وقال روحاني في بداية العرض العسكري في طهران، إن إيران "ستقدم خطة في الأيام المقبلة بالأمم المتحدة" للتعاون من أجل ضمان أمن "الخليج الفارسي ومضيق هرمز وخليج عمان" بين دول المنطقة.

وأضاف أن وجود قوات أجنبية في الخليج يؤدي إلى تفاقم "غياب الأمن"، وذلك بعد الإعلان عن إرسال تعزيزات أميركية إلى المنطقة.

وشدد روحاني على أن منطق إيران هو أن أمن المياه الخليجية ومضيق هرمز توفره دول المنطقة، وأنها تمد أيديها لدول الجوار للحوار والتفاهم وتجاوز الأخطاء السابقة، مؤكدا أنه أينما وُجد الأميركيون وأعداءُ طهران فإنهم يجلبون معهم انعدام الأمن والاستقرار.

وقال في خطابه أيضا، إن بلاده مستعدة للتفاوض وتتمتع بالمنطق لكنها لن تقبل الاستسلام والذل وستدافع بكل قوة عن أرضها.

وأكد أن بلاده لن تعتدي على أي دولة، لكنها في المقابل لن تسمح للآخرين بالاعتداء على أراضيها وحدودها، وستواجه هذه التهديدات بكل قوة.

ولفت روحاني إلى أن "واشنطن تشن إرهابا وحربا اقتصادية ضخمة ضدنا والهدف الأساسي من هذه السياسة والحرب النفسية والتهديد بالهجوم العسكري على إيران، هو تقسيم وتدمير البلاد"، مضيفا أن "أعداءنا لن يتجرؤوا على تنفيذ تهديداتهم بشأن الاعتداء على أراضينا والوقوف أمام قواتنا المسلحة والبدء بحرب جديدة علينا".

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