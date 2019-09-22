الأحد, 22 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

قرار حوثي بوقف الهجوم على السعودية بالطائرات المسيرة .. والمملكة تعلق

الأحد 22 سبتمبر 2019 03:21 م بتوقيت مسقط

قرار حوثي بوقف الهجوم على السعودية بالطائرات المسيرة .. والمملكة تعلق

عواصم - الوكالات

أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن "المملكة ستراقب مدى جدية الحوثيين في تطبيق "مبادرة السلام" التي طرحوها".

وفي أول رد رسمي للرياض على إعلان جماعة "أنصار الله"، وقف الهجمات على السعودية، قال الجبير، في مؤتمر صحفي بالرياض: "نحكم على الأطراف الأخرى بناء على أفعالها وأعمالها، وليس أقوالها، ولذا فإننا سنرى إن كانوا سيطبقون فعلا (المبادرة) أم لا".

وأضاف وزير الدولة السعودي: "بالنسبة للسبب الذي دفعهم لذلك، علينا أن نتفحص المسألة بتعمق".

وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، أعلن عن "وقف استهداف الأراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف"، بعد الهجمات التي استهدفت، يوم 14 سبتمبر، منشأة خريص النفطية شرق السعودية، وأضخم مصنع لتكرير الخام في العالم في بقيق، على بعد نحو مئتي كيلومتر شمالا من خريص.

ومع أن الحوثيين تبنوا الهجوم، إلا أن واشنطن حملت طهران المسؤولية عنه، فيما تجري الرياض تحقيقا لمعرفة نقطة الانطلاق، مستبعدة أن تكون الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت شركة "أرامكو" قد انطلقت من اليمن بل من موقع شمال المملكة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

14 سبتمبر 2019

بالفيديو.. تفاصيل استهداف معملين لأرامكو السعودية بالطائرات المسيرة

المزيد

15 نوفمبر 2018

التحالف بقيادة السعودية يأمر بوقف الهجوم على الحديدة

المزيد

27 مايو 2019

زعيم حوثي يكشف مبرر استهداف السعودية بـ "المسيرة"

المزيد

23 مايو 2016

المعارضة السورية تهدد بالانسحاب من الهدنة وتطالب الجيش بوقف الهجوم على ضواحي دمشق

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

مفاجأة سارة بالعجز الفعلي في ميزانية 2018

الاقتصاد - محلي

بيان: منخفض مداري في بحر العرب ويبعد عن السلطنة بـ 900 كلم

المحليات - أخبار

توضيح من "الأرصاد" حول الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

ثاني الجولات التعريفية بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب" تحط الرحال في البريمي

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

قصص النجاح تلهم المشاركين في الجولة التعريفية بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب بعبري

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

ضبط 28 متهما ارتكبوا 33 جريمة سرقة.. أغلبهم دخل السلطنة بتأشيرة سياحية

المحليات - شرطة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

توضيح من "جلفار" حول اختلاس 4 ملايين ريال من الشركة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة