"مؤتمر الأمراض غير المعدية" يستعرض المستجدات.. والسكري والربو وارتفاع الكوليسترول بصدارة المناقشات

مسقط- الرؤية

اختتمت أمس السبت فعاليات مؤتمر الأمراض غير المعدية، الذي نظمته المديرية العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة ممثلة في دائرة الأمراض غير المعدية بالتعاون مع شركة أسترا زينكا.

وشارك في المؤتمر نحو 200 طبيب من أطباء الرعاية الصحية الأولية من السلطنة ودول الخليج، فيما حاضر في المؤتمر محاضرون متخصصون في مجال الأمراض غير المعدية من داخل وخارج السلطنة. وهدف المؤتمر إلى تجديد معارف العاملين الصحيين في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية في مجال الأمراض غير المعدية ومناقشة ما يستجد في هذا المجال. وتم خلال المؤتمر التركيز على الرعاية الصحية الأولية كونها البوابة الرئيسية التي تقوم باستقبال المرضى وتوجيههم لمختلف مستويات الخدمة والرعاية الصحية، إذ تأتي أهمية إدماج علاج الأمراض المزمنة غير السارية في الرعاية الصحية الأولية، بهدف الكشف عن هذه الأمراض وتقديم العلاج والرعاية مبكرا لتفادي التشخيص المتأخر وما يتبعه من مضاعفات. وأثناء المؤتمر، تم استعراض عدد من الحالات المرضية لتدريب الأطباء على كيفية التعامل معها، وطرق تشخيص وتقييم كل حالة، ومناقشة مختلف الآراء حولها، إضافة إلى ذلك صاحب المؤتمر حلقة عمل حول تشخيص وتقييم مرض الربو.

واشتمل المؤتمر على محاضرات في مجال السكري والربو وارتفاع الكوليسترول؛ منها: علاج مرض الربو لدى الأطفال والبالغين في مؤسسات الرعاية الأولية، عبء التكلفة الناتج عن انتشار الأمراض المزمنة في الخليج، علاج الآنسولين، طرق علاجية مبتكرة في التعامل مع مرض السكري من النوع الثاني (مع التركيز على مثبطات ناقل الجلوكوز والصوديوم).

من جهتها، أكدت الدكتوة ندى السمرية رئيسة قسم الأمراض غير المعدية بدائرة الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة، التفاعل المميز من قبل المشاركين مع المحاضرات العلمية، الذي بدا واضحا من خلال النقاشات، إضافة إلى حرص المشاركين على الاستفادة من خبرات المحاضرين وتجاربهم ومحاضراتهم القيمة التي غطت العديد من الأمراض المزمنة، وخاصة الربو والسكري وارتفاع الكوليسترول وغيرها.

فيما قال الدكتور مجدي إدريس استشاري أمراض صدرية في المستشفى العسكري بالرياض في السعودية إنه شارك بمحاضرتين؛ إحداهما عن علاج الربو المزمن؛ حيث سلط من خلالها الضوء على الحقائق المتعلقة بواقع مرض الربو عربيا وخليجيا، والأدوية التقليدية المستخدمة للعلاج التي قد لا تتناسب أو يجب استخدامها بأدوية الكورتيزون الجديدة، فضلاً عن إشكالية عدم معرفة مرضى الربو باستخدامات بخاخات الربو العلاجية.

وأضاف إدريس أن المحاضرة الأخرى تمحورت حول كيفية التعامل مع حالات الربو الحادة في الطوارئ؛ حيث إشار إلى ضرورة أن يحدد الطبيب المعالج بسرعة شدة الحالة المرضية وبدء علاجها سريعا بموسع الشعب الهوائية مع الكورتيزون، وكيفية وضع خطة العلاج لما بعد حالة الطوارئ والخروج من المستشفى والمتابعة مع الطبيب المعالج.

وقدم الدكتور هاني صبور استشاري أمراض قلب في مستشفى كليفلاند بأبوظبي بالإمارات محاضرة عن علاقة أمراض القلب والدورة الدموية بالسكري حتى في المراحل الأولية، حيث تطرق فيها إلى الإثباتات العلمية بكون مرض السكري ليس مسببا من مسببات مرض القلب وإنما هو مرض قلبي. ثم سلط صبور الضوء على الأدوية الحديثة لمرض السكري خلال السنوات الخمس الأخيرة التي أثبتت كفاءتها ليس فقط في علاج المرض وإنما في حماية الكلى والدورة الدموية ككل من المضاعفات المعهودة لمرض السكري، مشيرا إلى أهمية استبدالها بالأدوية القديمة أو إضافتها إليها لعلاج مرضى السكري.

وأجمع حضور المؤتمر على استفادتهم البالغة من جلسات المؤتمر وما تضمنته من محاضرات قيمة ومتخصصة اطلعتهم على الجديد في مجال أهم الأمراض المزمنة، وقالت الدكتورة زينب الساعاتي أخصائية طب عائلة بمركز الشيخ جابر الصحي بمملكة البحرين إن برنامج المؤتمر تميز بالمرونة وعرض المستجدات حول الطرق والتقنيات والأدوية العلاجية للأمراض المزمنة التي تناولتها محاضرات المؤتمر لا سيما فيما يتعلق بالسكري والربو.

وتقدمت الدكتورة هنيني الفارسية طبيبة اختصاصية بمركز روي الصحي بالشكر إلى دائرة الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة على تنظيمها لهذا المؤتمر الذي سلط الضوء على العديد من الأمراض المزمنة كالقلب والجهاز التنفسي والسكري والسمنة والكلى وجديد الطب بخصوصها بما يعود نهاية الأمر بالمنفعة على الأطباء المشاركين وبالتالي متلقي الخدمة العلاجية من المراجعين.

وقالت الدكتورة رحمة الحضرمية طبيبة أسرة بمستشفى جامعة السلطان قابوس إن التنوع العلمي في المؤتمر من حيث شموليته لجميع الأمراض غير المعدية إضافة للتنظيم الجيد، أسهم في إنجاح المؤتمر من مختلف النواحي، إضافة إلى أن التنوع في المحاضرين من حيث الخبرة والتخصص أضاف للمؤتمر زخما علميا، متمنية إقامة هذا المؤتمر سنويا.

وأكدت الدكتورة سمية العامرية طبيبة عامة بمركز السيب الصحي أن المؤتمر حمل في طياته الكثير من المعلومات الثرية والخبرات على المستوى الوطني والدولي.