السعودية تعلن الانضمام لـ "التحالف الدولي لأمن الملاحة"

الرياض - الوكالات

نقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية قوله إن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية في المنطقة، وذكرت الوكالة أن منطقة عمليات التحالف الدولي تشمل مضيق هرمز، وباب المندب، وبحر عُمان، والخليج العربي.

وكانت الولايات المتحدة قد دعت لتشكيل قوة بحرية دولية لتأمين الملاحة الدولية في الخليج، وذلك على خلفية الحوادث المتكررة التي طالت ناقلات نفط في مياه المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويأتي الإعلان السعودي بعد أيام من هجوم بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو في السعودية.