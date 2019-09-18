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تجربة صافرات الإنذار في بعض المناطق بالسعودية

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 01:37 م بتوقيت مسقط

تجربة صافرات الإنذار في بعض المناطق بالسعودية

الرياض – الوكالات

تعتزم سلطات المملكة العربية السعودية اختبار أنظمة صافرات الإنذار في العاصمة الرياض ومناطق أخرى من البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم الأربعاء، بأن المديرية العامة للدفاع المدني تعتزم القيام بتجربة إطلاق صافرات الإنذار في العاصمة وثلاث محافظات، وهي الدرعية والخرج والدلم، في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم غد الخميس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، المقدم محمد الحمادي، بأن هذه التجربة "مجدولة مسبقا وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها".

 

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