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استئناف المحادثات التجارية بين الصين وأمريكا.. غدا

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 08:18 م بتوقيت مسقط

استئناف المحادثات التجارية بين الصين وأمريكا.. غدا

واشنطن - رويترز

قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن محادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة ستبدأ في واشنطن على مستوى النواب غدا الخميس للتمهيد لمحادثات رفيعة المستوى في أكتوبر تهدف لإيجاد حل للحرب التجارية المريرة الدائرة منذ 14 شهرا.

وقالت وزارة التجارة الصينية أمس إن نائب وزير المالية لياو مين سيقود الوفد الصيني في المحادثات.  ومن المتوقع أن يجتمع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين مع كبير المفاوضين التجاريين الصينيين ليو خه وهو نائب رئيس الوزراء مطلع أكتوبر.

وأرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي زيادة رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار كان مقررا البدء في تطبيقها أول أكتوبر بعدما أجلت الصين فرض رسوم على عدد من السلع الأمريكية.

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