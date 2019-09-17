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ميركل: الحل في العودة للاتفاق النووي

"الكرملين" ينفي طلبا للوساطة بين السعودية وإيران

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 08:18 م بتوقيت مسقط

"الكرملين" ينفي طلبا للوساطة بين السعودية وإيران

 

 

موسكو - رويترز

قال الكرملين أمس إنه لم يتلق طلبا رسميا من أي طرف حتى تلعب موسكو دور الوسيط بين السعودية وإيران في أعقاب الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن موسكو لم تحصل على أي معلومات جديدة بشأن الهجوم قد تفضي إلى أي نتائج نهائية.  وأضاف "لا نحبذ أي نوع من الاتهامات أوالنتائج المتسرعة بشأن المسؤول عن هذا الهجوم".

وعلى جانب آخر، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس إلى العودة إلى اتفاق دولي يضع قيودا على أنشطة إيران النووية باعتباره السبيل الوحيد لنزع فتيل التوتر في الشرق الأوسط.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مع العاهل الأردني الملك عبد الله "نرى أن الاتفاق على منع إيران من امتلاك قدرات نووية يمثل حجر أساس نحتاج إلى العودة إليه".  وأضافت "لكن هناك أيضا قائمة طويلة من الأعباء التي تتسبب فيها إيران مثل برنامج الصواريخ الباليستية ودورها في سوريا".  وتابعت "تصاعد التوتر في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية وستظل ألمانيا دوما تؤيد وقف التصعيد. لا يمكن التوصل إلى حلول طويلة الأمد إلا من خلال عملية سياسية".

 

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