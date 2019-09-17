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الأمم المتحدة: 500 مليون دولار من الرياض لليمن

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 08:35 ص بتوقيت مسقط

الأمم المتحدة: 500 مليون دولار من الرياض لليمن

دبي – رويترز

عبر متحدث باسم الحكومة الإيرانية أمس عن استعداد بلاده للتعاون مع الأمم المتحدة وكل الدول الساعية للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، وذلك بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتين أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع طهران مسؤوليتها عنها.

ونقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث علي ربيعي قوله "وبهذا أعلن استعداد إيران التام للتعاون مع الأمم المتحدة وكل الدول الساعية للسلام في اليمن وعودة الاستقرار إلى اليمن والمنطقة".

وعلى جانب آخر، قال مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك إن السعودية ستدفع 500 مليون دولار للمنظمة الدولية الأسبوع المقبل للمساعدة في تمويل استجابتها الإنسانية في اليمن، حيث أسفر الصراع المستمر منذ أربع سنوات عن مقتل آلاف الأشخاص ووضع الملايين على شفا مجاعة.  وقال لوكوك إن السعودية التي تقود التحالف العسكري الذي يحارب في اليمن تعتزم دفع المبلغ في 25 سبتمبر وأضاف أن الإمارات دفعت في الآونة الأخيرة 200 مليون دولار.

 

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