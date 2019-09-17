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موظف في نيوزلندا يستعين بمهرج للنجاة من الإقالة

الإثنين 16 سبتمبر 2019 11:48 م بتوقيت مسقط

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ترجمة- رنا عبدالحكيم

رجل نيوزيلندي قيل له إنه يمكن أن يحضر شخصًا ما لدعمه في اجتماع كان يتوقع فيه أن يتم إبلاغه بالاستغناء عن خدماته، فاختار أن ينفق أكثر من 100 دولار على استئجار مهرج محترف.

وقال جوشوا جاك إنه تلقى رسالة بريد إلكتروني من رؤساءه في وكالة إعلانات "أوكلاند إف سي بي" تخبره بأنه سيتم عقد اجتماع لمناقشة مستقبله في الشركة، وأنه يمكن أن يحضر صديقًا أو أفرادًا من العائلة كأشخاص للدعم، وهي ممارسة شائعة في "اجتماعات تسريح الموظفين" في نيوزيلندا.

وكتب جاك على فيسبوك "عندما شعرت بالأخبار السيئة. قررت أن أحضر أفضل شخص للدعم لذلك استأجرت مهرجا".

وشارك جاك صور الاجتماع على صفحته في فيسبوك وفيه يبدو المهرج مرتديا الزي المعتاد ومعه بالونات كثيرة على شكل حيوانات. وقال جاك أن رؤسائه رأوا الموقف فكاهيا رغم إبلاغه بالأخبار السيئة. وقال جاك أن لقصته نهاية سعيدة فقد حصل على وظيفة جديدة في شركة منافسة.

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