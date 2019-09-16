حيرت الأطباء .. فتاة تفقد الذاكرة كل ساعتين

تعرضت فتاة أمريكية لاصابة في رأساها من زميلها عن طريق الخطأ وأنتج ذلك عن فقدان ذاكرتها كل ساعتين، هذه الحالة حيرت الأطباء حيث أكدوا انها حالية صحية فريدة من نوعها إذ أن ذاكرتها تعيد ضبط نفسها كل ساعتين تقريبا، لدرجة أنها لا تتذكر الناس الذين قابلتهم في اليوم نفسها.

وذكر الأطباء الذين يتابعون حالتها إنها لا تعاني سوى من ارتجاج بسيط فقط، وطلبوا منها العودة إلى منزلها على عكازات لمساعدتها في المشي.

ولم تظهر الفحوصات الطبية التي أجريت للفتاة أي نزيف في الدماغ أو ورم أو أي شيء آخر خارج عن المألوف، لكن أفراد أسرتها لاحظوا وجود خطأ ما عند التعامل معها، بحسب موقع سكاي نيوز.

ولاحظ أفراد عائلة الفتاة أن ابنتهم لا تتذكر أحداثا قد وقعت في الماضي، وما زاد الطين بلة، أنها لم تتعد تتذكر ما يجرى معها في اليوم نفسه، الأمر الذي أثار استغرابهم وحيرت حالة هورنر الأطباء منذ يونيو الماضي، ولم يتمكنوا حتى الآن من معرفة ما هو الخطأ الذي يجعل الفتاة تفقد ذاكرتها بهذه السرعة، وقد باءت كل محاولاتهم لإصلاح هذا الخلل بالفشل

وقالت والدة الفتاة إن الأطباء أخبروهم في البداية أن ذاكرتها قد تتحسن مع مرور الوقت، لكن مرت ثلاثة أشهر منذ إصابتها حتى الآن ولم تتحسن حالتها.