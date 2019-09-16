استنفار أمني في الكويت

الكويت - الوكالات

كشف الحساب الرسمي لمجلس الوزراء الكويتي على تويتر عن أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وجّه القيادات العسكرية والأمنية لتشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل الكويت.

جاء ذلك نقلا عن أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالإنابة- عقب اجتماع الشيخ جابر المبارك مع عدد من الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وعدد من قيادات الجيش والشرطة.

وأضاف الصالح أن الشيخ جابر المبارك أمر أيضا باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الكويت والمواطنين والمقيمين على أرضها من كل خطر.

وذكر الصالح أن القيادات الأمنية الكويتية باشرت إجراء تحقيقات بشأن رصد تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت.

وصرح الصالح بأن القيادات الأمنية قدمت لرئيس مجلس الوزراء تقريرا عن الأوضاع الأمنية في المنطقة، "وآخرها العمليات التخريبية لمنشآت نفطية داخل أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة".

و"بينت رئاسة الأركان أنها على تنسيق مباشر ومستمر مع الأشقاء في القوات المسلحة السعودية والدول الشقيقة والصديقة".

وتناقلت صحف كويتية -بينها القبس، والوطن، والرأي- الخبر مؤكدة أن التحقيقات ستبين ما تم اتخاذه من إجراءات كفيلة بالتصدي لتلك الطائرات المسيرة.