"طالبان" تلغي حظرا على عمل "الصليب الأحمر" في أفغانستان

كابول – رويترز

ألغت حركة طالبان الأفغانية أمس حظرا كانت تفرضه على عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقدمت ضمانات أمنية لموظفيها الذين يقومون بأعمال إغاثة إنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفرض قياديو طالبان حظرا على اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعلى منظمة الصحة العالمية في أبريل وقالوا إن المؤسستين تقومان بأنشطة "مريبة" خلال حملات التطعيم ولا تلتزمان بالمهام المعلنة.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان "الإمارة الإسلامية تعيد الضمانات الأمنية السابقة للجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان وتأمر كل المجاهدين بتمهيد الطريق لأنشطة اللجنة وأن يضعوا أمن موظفي ومعدات تلك اللجنة في الاعتبار".

وتشير طالبان لنفسها باسم إمارة أفغانستان الإسلامية. ولم يأت المتحدث على ذكر منظمة الصحة العالمية في بيانه. ولم يتسن الوصول لمسؤولين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية في كابول للتعليق.

وتنفذ منظمة الصحة العالمية حملة تطعيمات في أفغانستان إذ إنها واحدة من مجموعة صغيرة من الدول لا يزال مرض شلل الأطفال مستوطنا فيها. وتقدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الرعاية الطبية في البلاد منذ أكثر من 30 عاما. وتشدد منظمات الإغاثة التي تعمل في أفغانستان على أنها تلتزم الحياد. ويعرف عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر حيادها الصارم في مناطق الصراعات.

وتعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة طالبان مقابل ضمانات بالسلامة وتساعد على استعادة كل جانب لجثث مقاتليه بعد المعارك بين المسلحين والجيش الأفغاني. وتسيطر طالبان أو تخوض معارك للسيطرة على أكثر من نصف المناطق في أفغانستان المؤلفة من 410 مناطق.

وعلى جانب آخر، قال مسؤولون إن قوات أفغانية تدعمها قوات أمريكية قتلت اثنين من قادة حركة طالبان وما لا يقل عن 38 من مقاتلي الحركة في ضربات جوية مشتركة بمناطق في شمال وغرب أفغانستان.

وذكر مسؤول أمني كبير في العاصمة كابول أن العملية استهدفت إحباط هجمات خططت لها طالبان على القوات الأفغانية، مضيفا أن الاشتباكات تصاعدت بعد انهيار المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وطالبان.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن مولوي نور الدين الذي عينته طالبان حاكما لإقليم سمنكان بشمال البلاد قُتل إلى جانب أربعة مقاتلين في ضربة جوية بمنطقة دره صوف. لكن طالبان نفت مقتل الحاكم وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة في بيان "إنه (نور الدين) على قيد الحياة".

وفي حادثة منفصلة، قُتل الملا سيد عظيم الذي عينته طالبان حاكما لمنطقة أنار دره بإقليم فراه في غرب البلاد في غارة مشتركة للقوات الأفغانية والأجنبية. وقال محب الله محب المتحدث باسم شرطة إقليم فراه "قُتل سيد عظيم مع 34 متمردا في انار دره".

وأشار مسؤولون أمنيون كبار في كابول إلى أن عمليات مشتركة ستستهدف مقاتلي طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية لمنع أي هجمات على القوات الأفغانية والمدنيين قبل انتخابات الرئاسة المقررة يوم 28 سبتمبر أيلول.

وتصاعد القتال في أنحاء عدة من أفغانستان الأسبوع الماضي بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ إلغاء محادثات مع طالبان بشأن سحب القوات الأمريكية وتمهيد الطريق أمام إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما في أفغانستان. وقتلت طالبان أربعة من أفراد القوات الخاصة الأفغانية الأسبوع الماضي في تفجير سيارة ملغومة.