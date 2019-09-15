فرع جديد لـ"أطياب" في صلالة بطاقة 9 آلاف رغيف بالساعة

صلالة - الرؤية

‏افتتح مصنع أطياب للصناعات الغذائية فرعًا جديدًا في ولاية صلالة بمحافظة ظفار؛ لتوفير المستلزمات الغذائية لأبناء المحافظة والزوار. ويعدُّ الفرع الجديد بصلالة لإضافة شركة أطياب للصناعات الغذائية (مخبز أطياب) ضمن استثمارات شركة المطاحن العمانية التابعة للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة.

وتهتمُّ شركة أطياب للصناعات الغذائية باستخدام أحدث تقنيات صناعة الخبز، وأفضل أنواع الطحين من شركة المطاحن العمانية؛ من خلال خطوط الإنتاج الأوتوماتيكية الحديثة، وبطاقة إنتاجية كبيرة تبلغ 9 آلاف رغيف في الساعة؛ مما يكفي لتغطية محافظة ظفار بجميع محلات الهايبرماركت والسوبر ماركت والبقالة.

ويملُك مخبز أطياب أسطولا كبيرا من شاحنات التوزيع تصل إلى 120 شاحنة داخل السلطنة ودول الخليج العربي وبعض الدول العربية؛ مثل: الأردن ولبنان واليمن، وينتج المخبز مختلف منتجات المخبوزات الطازجة والمجمدة مثل الخبز بأنواعه: الكعك، السمون، الكرواسون، الفطائر والحلويات والبف...وغيرها، وتلك المنتجات متوفرة في السوق تحت اسم العلامتين التجاريتين "ذهبي" و"أطياب"، وتنتشر نقاط التوزيع في 6 مناطق مختلفة بالسلطنة.