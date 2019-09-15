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"الشورى" ينظم ندوة حول دور المجالس التشريعية في التنمية .. الثلاثاء

الأحد 15 سبتمبر 2019 08:36 ص بتوقيت مسقط

"الشورى" ينظم ندوة حول دور المجالس التشريعية في التنمية .. الثلاثاء


مسقط - الرؤية
يُنظم مجلس الشورى ندوة حول "دور المجالس التشريعية الخليجية في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة"، وذلك بعد غد الثلاثاء، بفندق جراند ميلينيوم مسقط، بحضور أعضاء من المجالس النظيرة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى إنَّ الندوة تأتي بناء على قرار أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الدوري الثاني عشر المنعقد بتاريخ 28 مارس الماضي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بشأن اختيار الموضوع الخليجي المشترك للعام الحالي حول دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهو الموضوع الذي تقدم به مجلس الشورى العماني ليكون الموضوع الخليجي المشترك للعام الجاري. وأكد سعادته أن للمجالس التشريعية دور بارز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يضمن مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، وذلك من خلال النظر في الأُطر القانونية والتشريعية والرقابية ذات العلاقة، ومناقشة التحديات العالمية كالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والتصدي لها والسعي لإيجاد الحلول المناسبة. وأوضح سعادته أنَّ الندوة ستتضمن مناقشة عدة أوراق عمل مقدمة من المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى ورقة مقدمة من مكتب رؤية عمان 2040، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".
وتابع قائلاً إن الندوة ستتطرق إلى عدة محاور رئيسة، وهي: الدور الرقابي والتشريعي للمجالس التشريعية في الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والخطط العملية التي تتبعها المجالس التشريعية في تنظيم وإنجاز أدوارها بفعالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكذلك التطرق إلى آلية تقييم مدى التزام الحكومات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاطلاع على رؤية بعض المنظمات والمؤسسات لدور المجالس التشريعية في تحقيق التنمية المستدامة.

 

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