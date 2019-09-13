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بالفيديو.. أول تعليق من نتنياهو على "هروبه" من صواريخ فلسطينية

الجمعة 13 سبتمبر 2019 01:24 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. أول تعليق من نتنياهو على "هروبه" من صواريخ فلسطينية

القدس المحتلة – الوكالات

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمرة الأولى، على لحظة "هروبه" من التجمع الانتخابي الثلاثاء الماضي، لحظة إطلاق صواريخ على منطقة عسقلان من قطاع غزة.

وقال نتنياهو لهيئة البث الإسرائيلية، إن لحظة "هروبه" من الصواريخ الفلسطينية جاءت التزاما منه بتعليمات الشاباك (جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية).

 وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه تعامل مع لحظة الهروب بهدوء وبحالة من البرود التام، وبأنه تحدث مع الحضور بكل هدوء، وانسحب من القاعة بكل هدوء وبرود أيضا، بناء على تعليمات الشاباك.

 وكانت وسائل الإعلام العبرية نشرت مساء الثلاثاء الماضي، مقطع فيديو يوضح هروب نتنياهو بعد إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنتي أسدود وعسقلان، شمال قطاع غزة، بعدما تم إطلاق عدد من الصواريخ من القطاع باتجاه المستوطنتين.

 

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