صحن شاورما بـ 3000 دولار

دفعت سائحة أمريكية نحو 3000 دولار ثمنا لطبق من الشاورما تناولته في أحد المطاعم في البلدة القديمة في القدس، ما أصابها بالصدمة.

ولجأت السائحة الأمريكية لورا زيف إلى مشاركة ماحدث معها أثناء زيارتها للقدس، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمساعدتها في تتبع عنوان مطعم Old City Shawrma.

وكتبت زيف في منشور شاركته عبر الفيسبوك بتاريخ 29 أغسطس، "من فضلكم، أنا بحاجة للمساعدة، هل يستطيع أحد منكم أن يزودني بالعنوان الصحيح لمطعم يقع بجوار باب الخليل ويسمى "Old City Shawrma"، هذا هو الإسم المسجل في الإيصال الذي حصلت عليه. أصحاب المطعم آدم ويعقوب كاركاش أخطآ معي في الحساب. لقد دفعت حوالي 2900 دولارًا أمريكيًا مقابل طبق من الشاورما". وأضافت زيف أن صاحب المطعم وعدها بالحصول على المبلغ المدفوع بتاريخ 12 أغسطس، إلا أنها لم تحصل على أي شيء حتى الآن.

وأردفت "أعتذر جدا لاستخدام هذه الصفحة لطرح هذه المسألة، لكنني بحاجة ماسة للحصول على بعض المعلومات التي يمكنها أن تساعدني لاسترداد مالي".

وكتبت لورا قبل أيام بتاريخ 2 سبتمبر عبر الصفحة نفسها "أن المالكين اعتذروا منها وكانوا يعملون مع المصرف الذي يتعاملون معه، لإعادة المال".

وأضافت "لقد اتصلت بشركة بطاقة الائتمان الخاصة بي وقدموا بعض المعلومات الإضافية التي من شأنها مساعدة أصحاب المطعم في إجراء عملية إعادة الأموال بسرعة كبيرة"، لتعود وتصرح أنها تلقت أموالها بعد ثلاثة أسابيع من وقوع الحادث.