رئيس "جهاز الرقابة" يستقبل وكلاء "دواوين المراقبة" بدول الخليج

مسقط - الرؤية

استقبلَ مَعَالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وفودَ الدول المشاركة في الاجتماع العشرين لأصحاب السعادة وكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة لوفد الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي؛ وذلك بمقر الجهاز في منطقة البستان، بحضور سعادة ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز، وعدد من المختصين بالجهاز؛ وذلك على هامش استضافة السلطنة للاجتماع.

ورحَّب مَعَالي الشيخ بأصحاب السعادة رؤساء الوفود المشاركة ومرافقيهم، شاكرا لهم جهودهم الحثيثة في سبيل تجسيد العمل الخليجي المشترك في المجالات الرقابية، مشيراً إلى أهمية تعزيز بناء الكفايات الوظيفية لمنتسبي أجهزة ودواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس؛ من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات المتخصصة، إلى جانب تنفيذ البرامج التدريبية المشتركة، فضلاً عن الأنشطة البحثية وتبادل الزيارات... وغيرها من الأنشطة. وأبدى معاليه تقديره للإنجازات التي تحققت في مجالات التعاون بين الأجهزة والدواوين بدول المجلس، متطلعاً إلى مواصلة الجهود في كافة المجالات ذات الصلة بتبادل الخبرات في العمل الرقابي.

وفي ختام اللقاء، تقدَّم رؤساء الوفود بالشكر الجزيل للسلطنة على استضافة الاجتماع، وعلى حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة العمانية الأصيلة، كما أعربوا عن فائق تقديرهم إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على حسن التنظيم والإدارة الفاعلة للاجتماع، مُؤكدين على أهمية دور السلطنة في تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بالعمل الرقابي.