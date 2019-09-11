"كالقصص الخيالية".. روسيا تعترف باختراق جاسوس أمريكي للرئاسة

موسكو - رويترز

هوَّن الكرملين، أمس، من شأن تقارير إعلامية أمريكية عن جاسوس لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه)، كان يعمل في الرئاسة الروسية، ووصفها بأنها "محض خيال"، لكنه قال إن موظفا صغيرا ذكرت تقارير إعلامية روسية أنه قد يكون الجاسوس المقصود كان يعمل بالرئاسة فعلا، لكنه فصل من عمله.

وكانت شبكة سي.إن.إن الإخبارية الأمريكية ذكرت أنَّ المخابرات الأمريكية نفذت عملية عام 2017 لتهريب أكبر مصدر سري للمعلومات داخل روسيا. وقالت صحيفة نيويورك تايمز في وقت لاحق إن الجاسوس كان يمد واشنطن بمعلومات سرية على مدى عقود.

ونشرت صحيفة كومرسانت صورة لمنزل في فرجينيا قالت إن شخصا يدعى سمولينكوف اشتراه في 2018. وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن سمولينكوف كان يعمل بالفعل في الرئاسة الروسية، لكنه أقيل بين عامي 2016 و2017. ولم يوضح بيسكوف إن كان سمولينكوف عميلا، لكنه قال إن التقارير الإعلامية الأمريكية تبدو "كالقصص الخيالية".

وأكد مصدر مطلع على مراقبة الولايات المتحدة للأنشطة الروسية لرويترز، أنَّ هذا الجاسوس كان موجودا بالفعل، وإنه جرى تهريبه ونقله إلى الولايات المتحدة. وأضاف المصدر أنَّ المسؤولين الأمريكيين قلقون للغاية من أن يكون المسؤولون الروس قد أعلنوا هوية من يزعمون أنه هذا الشخص.

وقالت صحيفة كومرسانت الروسية إنَّ هذا المسؤول رُبما يُدعى أوليج سمولينكوف ووردت تقارير عن اختفائه مع زوجته وأطفاله الثلاثة أثناء عطلة بالجبل الأسود في العام 2017، وترددت أنباء عن أنه يقيم الآن في الولايات المتحدة.