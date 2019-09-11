الأربعاء, 11 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
30 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

جونسون: "بالاتفاق".. بريطانيا تغادر "الاتحاد" في الموعد

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

جونسون: "بالاتفاق".. بريطانيا تغادر "الاتحاد" في الموعد

 

لندن - رويترز

قالَ رئيسُ الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، إنه سيتوصَّل إلى اتفاق بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، وأنه سيغادر التكتل في 31 أكتوبر.

وقال لأطفال خلال زيارة لمدرسة: "سنتوصل إلى اتفاق وسنعمل جاهدين للوصول إلى اتفاق... كنت في أيرلندا أتحدث إلى أصدقائي الأيرلنديين بشأن كيفية فعل ذلك. وسنذهب إلى بروكسل ونتحدث مع بعض العواصم الأوروبية الأخرى". وأضاف: "ثمة سبيل للوصول إلى اتفاق، لكن ذلك سيتطلب كثيرا من العمل الشاق. علينا أن نكون مستعدين للخروج دون اتفاق... سنخرج دون اتفاق إذا لم يكن من ذلك بد".

وقال دومينيك كامينجز أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، إنَّ بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد. وردًّا على سؤال بشأن ما إذا كانت بريطانيا ستنفصل عن الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر قال كامينجز "بالتأكيد".

وأعلن جونسون أنه لن يطلب تمديدا للموعد النهائي لخروج بريطانيا من التكتل؛ وذلك بعد ساعات من سريان قانون يطالب بإرجاء الانفصال حتى 2020 ما لم ينجح رئيس الوزراء في إبرام اتفاق بشأن الخروج.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 يوليو 2019

بوريس جونسون رئيسا جديدا للوزراء في بريطانيا

المزيد

15 مارس 2018

جونسون: بريطانيا قد تستهدف حلفاء بوتين الفاسدين

المزيد

28 أغسطس 2019

بريطانيا على صفيح ساخن.. بوريس جونسون يطالب بتعليق أعمال البرلمان

المزيد

01 أبريل 2017

جونسون: دعم بريطانيا لجبل طارق "صخرة لا تلين"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بالفيديو والصور.. "أبل" تكشف عن "آيفون" الجديد بـ3 كاميرات

منوعات - تكنولوجيا

بالفيديو: نتنياهو "يهرب" من تجمع انتخابي تعرض لقصف صاروخي

دولي - أخبار

السلطنة تحتضن "منتدى الابتكار التقني في التعليم" الإثنين المقبل.. ومسابقة للشباب المتبكرين ضمن الفعاليات

المحليات - أخبار

المشاركة الإيجابية في الانتخابات ضمان لتطور التجربة الديمقراطية

المحليات - أخبار

الخميس.. آخر فرصة للقيد في السجل الانتخابي

المحليات - أخبار

إرجاء السماح لمواطني مجلس التعاون بممارسة أنشطة التوظيف الأهلية في غير دولهم

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

5 آلاف ريال غرامة نشر الغسيل في الشرفات

المحليات - أخبار

مغردون إماراتيون يثيرون غضب حاكم دبي ووزير الخارجية

دولي - أخبار

قائمة أخطر 10 دول على حياة السياح

منوعات - من هنا وهناك

عودة التعليم المسائي

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

قرار بمنع النشر في قضية "اختلاسات التربية والتعليم" لحماية الشهود

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة