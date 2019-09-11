جونسون: "بالاتفاق".. بريطانيا تغادر "الاتحاد" في الموعد

لندن - رويترز

قالَ رئيسُ الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، إنه سيتوصَّل إلى اتفاق بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، وأنه سيغادر التكتل في 31 أكتوبر.

وقال لأطفال خلال زيارة لمدرسة: "سنتوصل إلى اتفاق وسنعمل جاهدين للوصول إلى اتفاق... كنت في أيرلندا أتحدث إلى أصدقائي الأيرلنديين بشأن كيفية فعل ذلك. وسنذهب إلى بروكسل ونتحدث مع بعض العواصم الأوروبية الأخرى". وأضاف: "ثمة سبيل للوصول إلى اتفاق، لكن ذلك سيتطلب كثيرا من العمل الشاق. علينا أن نكون مستعدين للخروج دون اتفاق... سنخرج دون اتفاق إذا لم يكن من ذلك بد".

وقال دومينيك كامينجز أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، إنَّ بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد. وردًّا على سؤال بشأن ما إذا كانت بريطانيا ستنفصل عن الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر قال كامينجز "بالتأكيد".

وأعلن جونسون أنه لن يطلب تمديدا للموعد النهائي لخروج بريطانيا من التكتل؛ وذلك بعد ساعات من سريان قانون يطالب بإرجاء الانفصال حتى 2020 ما لم ينجح رئيس الوزراء في إبرام اتفاق بشأن الخروج.