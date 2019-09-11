بريطانيا تستدعي السفير الإيراني: مخالفات بشأن ناقلة النفط

لندن - رويترز

استدعتْ بريطانيا السفيرَ الإيرانيَّ، أمس؛ للتنديد بما قالت إنَّه انتهاك واضح للتأكيدات التي قدمتها بشأن شحنة النفط التي كانت تحملها الناقلة أدريان داريا 1، والتي سبق احتجازها لانتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب -في بيان: "إيران أظهرت تجاهلا تاما للتأكيدات التي قدمتها بشأن أدريان داريا 1"، متهما إيران بعدم الوفاء بتعهدها عدم نقل النفط من الناقلة إلى سوريا. وأضاف: "بيع النفط هذا إلى نظام (الرئيس السوري بشار الأسد) الوحشي إنما هو جزء من النمط السلوكي لحكومة إيران الذي يستهدف زعزعة الأمن الإقليمي". وقالت بريطانيا إنها ستثير المسألة في الأمم المتحدة هذا الشهر.

وعلى جانب آخر، قالت الولايات المتحدة، أمس، إنَّ عدم تعاون إيران بشكل كامل مع التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي أمر غير مقبول، لكنها أكدت مجددا أنها ما زالت مستعدة لإجراء محادثات مع إيران للتوصل إلى "اتفاق شامل".

وأفاد بيان الولايات المتحدة -المقدم للاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية- "أي إشارة على أن إيران لا تقدم التعاون الكافي للوكالة فيما يتعلق بمواد أو أنشطة نووية محتملة لم يكشف عنها يثير شكوكا خطيرة وعميقة". وأضاف: "عدم تصدي إيران لمخاوف الوكالة فيما يتعلق بذلك غير مقبول على الإطلاق، ويجب أن يثير القلق البالغ لدى جميع من يؤيدون الوكالة ونظامها للحماية والتحقق".