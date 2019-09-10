بالفيديو: نتنياهو "يهرب" من تجمع انتخابي تعرض لقصف صاروخي

القدس المحتلة- الوكالات

فر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تجمع انتخابي لحزب "الليكود" بمستوطنة أسدود، حين دوت صافرات الإنذار إثر تعرضها لقصف صاروخي فلسطيني، على ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وبحسب مقطع فيديو نشرته "قناة 13 العبرية" على "تويتر"، شوهد نتنياهو يخرج من القاعة التي كان يلقي فيها كلمة بمستوطنة أسدود. وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن إطلاق صفارات الإنذار في بعض البلدات والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار أطلقت في أشكلون وكذلك أسدود، حيث كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يشارك في حفل لحزب الليكود.