الثلاثاء, 10 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
41 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

بيان شديد اللهجة من قطر ردا على الهجوم الحاد من السعودية

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 02:20 م بتوقيت مسقط

بيان شديد اللهجة من قطر ردا على الهجوم الحاد من السعودية

 

 

الدوحة – الوكالات

دعت قطر السلطات السعودية لتقديم أدلتها للاتهامات التي توجهها لقطر على الساحة الدولية، والتعاون مع جهود الوساطة الكويتية، مشددة على أن رفع الحصار سيعود بالفائدة على السعوديين أنفسهم.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان أصدرته، أمس الاثنين، ردا على الاتهامات التي وجهتها إلى الدوحة مؤخرا نظيرتها السعودية: "في الوقت الذي كان يجدر فيه بجميع أطراف الأزمة الخليجية التعاون مع الوساطة الكويتية عوضا عن اللجوء لتصعيد التوتر في المنطقة، فوجئنا في دولة قطر بإصدار المملكة العربية السعودية في السابع من سبتمبر 2019 بيانا لا يقوم على أسس حقيقية، ويكرر ذات المزاعم التي اتضح عدم استنادها للوقائع. لذا، تجد وزارة الخارجية في دولة قطر نفسها مضطرة للرد على محاولات لي عنق الحقيقة ونشر بيانات بعيدة عن الحقائق وتخدم حسابات ضيقة".

واعتبرت الخارجية القطرية أن "الإجراءات التعسفية غير القانونية التي اتخذتها السعودية استهدفت دولة قطر وشعبها على حد سواء، ومنها إغلاق المعبر البري الوحيد لدولة قطر، وإغلاق المعابر الجوية والبحرية، وطرد جميع القطريين من الأراضي السعودية... لمجرد أنهم يحملون الجنسية القطرية، هذا بالإضافة إلى استمرار الممارسات العنصرية ضد قطر وشعبها بكل طريقة ممكنة".

وأضاف البيان: "من المؤسف أيضا أن تكرر السعودية أسطوانة دعم الإرهاب المشروخة التي لم يصدقها أحد في العالم، حيث أن دولة قطر تستضيف التحالف العالمي ضد داعش، كما أنها عضو مؤسس لمركز مكافحة تمويل الإرهاب، والذي أنشئ في الرياض في مايو 2017، أي قبل فرض الحصار الجائر على دولة قطر بشهر واحد فقط، علما بأن جهود قطر لمكافحة الإرهاب إلى جانب دول الخليج الأخرى في المركز مستمرة".

وأوضحت الخارجية القطرية: "أيضا من المفارقات الغريبة في بيان السعودية أنها تشير إلى القانون الدولي وهي التي لم تترك موطنا إلا وخرقت فيه هذا القانون الذي تدعي احترامه. إن محاولات السعودية تبرير حصارها لقطر عبر استخدام القانون الدولي ذريعة زائفة يقودنا للتساؤل: لماذا تجنبت السعودية تحمل مسؤولية أعمالها أمام أجهزة الأمم المتحدة المحايدة؟ والإجابة الواضحة هي أن السعودية عندما أدركت وجود احتمالية تحقيق حقيقي ومحايد يستعرض ويحلل حقائق هذه الأزمة، حاولت التشويش على هذه الجهود".

 

وتابعت بالقول: "إن أسلوب المملكة العربية السعودية المبني على الإنكار لم يتغير، حتى بعد مرور ثلاث سنوات على هذه الأزمة التي مزقت النسيج الاجتماعي الخليجي. تستمر الرياض في خرق القانون الدولي وممارسة التجاوزات ضد دولة قطر بشكل مستمر، مما أدى بدولة قطر إلى رفع شكوى ضد المملكة أمام لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

 

وأشار البيان إلى أن الدول التي فرضت "الحصار"، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أصدرت "قائمة مطالب غير منطقية ولا يمكن تطبيقها، تضمنت إغلاق عدد من القنوات الإعلامية، وهذا انتهاك صارخ لحق حرية التعبير، ومخالفة واضحة للقانون الدولي الذي يحمي حرية التعبير والذي تدعي الرياض بأنها تحترمه".

ودعت قطر المملكة "إلى أن تحذو حذوها وأن تكون لديها الشجاعة لتقديم ادعاءاتها وأدلتها إلى الهيئات الدولية المستقلة والتعاون مع جهود الوساطة الكويتية المستمرة للتوصل إلى نهاية لهذه الأزمة".

وختمت الخارجية القطرية بالقول: "إن حل هذه الأزمة ورفع الحصار غير القانوني المفروض على قطر منذ 5 يونيو 2017 لن يعود بالفائدة على القطريين فقط، بل أيضا على الأشقاء السعوديين الذين يعانون أيضا من التدابير التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية ضد القطريين، ومنهم آباء، وأمهات وإخوة وأخوات وطلاب وأصدقاء الشعب السعودي".

ونشرت الخارجية السعودية، يوم 7 سبتمبر، بيانا قالت فيه إن الرياض اتخذت قرار "مقاطعة" قطر نتيجة "الانتهاكات الجسيمة" التي تمارسها السلطات القطرية "سرا وعلنا" منذ عام 1995، لا سيما في مجال دعم الإرهاب

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 يوليو 2019

بيان شديد اللهجة من السعودية حول الملاحة البحرية في الخليج العربي

المزيد

26 يونيو 2019

رد شديد اللهجة من السعودية على اتهام ولي العهد بقتل خاشقجي

المزيد

16 أكتوبر 2018

الكويت توجه تحذيرا شديد اللهجة

المزيد

23 مارس 2016

تنبيه شديد اللهجة من "الأرصاد" بسبب غزارة أمطار الأربعاء

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

شاب عماني يبتكر تطبيقا للتسوق الإلكتروني من منتجات الجبل الأخضر

المحليات - أخبار

"جمعية الصحفيين" تبحث تعزيز التعاون مع "الصداقة الصينية العربية"

المحليات - أخبار

السلطنة تحافظ على الصدارة العالمية في "الخلو من الإرهاب".. وتتقدم 13 مركزا إلى الـ34 عالميا في البنية الأساسية والموانئ

عمان - سياحة عمان

في بروكسل.. انطلاق حملة ترويجية لجذب الشركات الأوروبية للاستثمار في "اقتصادية الدقم"

الاقتصاد - محلي

72 مؤسسة حكومية تُشارك في التمرين الوطني للأمن السيبراني والحماية من الهجمات الإلكترونية

الاقتصاد - محلي

عماني يحصد جائزة شومان للباحثين العرب عن دراسة حول "تطوير التعليم"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

5 آلاف ريال غرامة نشر الغسيل في الشرفات

المحليات - أخبار

مغردون إماراتيون يثيرون غضب حاكم دبي ووزير الخارجية

دولي - أخبار

قائمة أخطر 10 دول على حياة السياح

منوعات - من هنا وهناك

عودة التعليم المسائي

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

انخفاض أسعار الوقود لشهر سبتمبر في السلطنة

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة